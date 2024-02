SEAT odświeża popularny model z 2017 roku. Co się zmieniło?

Zadebiutował w 2017 podczas Frankfurt Motor Show. To bardzo popularny crossover segmentu B. SEAT odświeża Aronę, aby ta nadal cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród klientów. Sprawdźmy, co zmieniono w tym modelu produkowanym w Barcelonie.

SEAT Arona to bardzo popularny crossover. Od wprowadzenia na rynek marka sprzedała już ponad pół miliona pojazdów! Co ciekawe, w ubiegłym roku sprzedano aż 89000 sztuk, co oznacza, że był to najlepiej sprzedający się samochód marki. Dlatego też producent z Martorell postanowił wprowadzić nowości. Mam na myśli nie tylko odświeżenie, ale również wprowadzenie limitowanej edycji Arony FR. Jak to zwykle przy liftingach bywa, klienci znajdą w niej nowe detale nadwozia i wnętrza.

Zacznijmy od tego, że Seat Arona FR Limited Edition będziemy mogli kupić w kolorze Graphene Grey. Efektowny i bardzo modny od pewnego czasu lakier. Oprócz tego, odświeżony model otrzyma 18-calowe felgi aluminiowe w kolorze Cosmo Grey. Na tym nie koniec ciekawostek. Ten popularny crossover może być wyposażony opcjonalnie w fotele kubełkowe! To bardzo ciekawe rozwiązanie, spotykane raczej w hot-chatchach, a nie w tego typu autach. Producent zdecydował się się również na wprowadzenie szarych nawiewów powietrza, a listwy i konsola będą dostępne w matowym kolorze ciemnego aluminium.

SEAT Arona jest najlepiej sprzedającym się modelem naszej marki. Samochód ugruntował swoją pozycję w segmencie miejskich SUV-ów, oferując klientom pojazd zaprojektowany z myślą o ich potrzebach. Limitowana edycja FR mocniej stawia na design Arony, dodając nowe, estetyczne akcenty nadwozia i wewnątrz pojazdu stworzone dla tych, którzy wybierają miejski klimat Sven Schuwirth, wiceprezes SEAT-a ds. sprzedaży i marketingu

Wiemy, że SEAT Arona FR Limited Edition pojawi się na rynku w pierwszym kwartale 2024. Jeśli dobrze analizuję kalendarz, ten powoli się kończy, a na ten moment producent nie udziela informacji na temat dostępności crossovera w Polsce. Przy okazji zachęcam do sprawdzenia naszego testu Seata Arona Xperience 1.0 TSI DSG.