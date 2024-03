Skład Polski na Estonię zaskakuje. Co knuje Probierz?

Michał Probierz zdradził, jaka pierwsza jedenastka powalczy o awans do finałów baraży ME 2024 od pierwszej minuty. Co kombinuje selekcjoner reprezentacji Polski? Oto skład Polski na Estonię! Czy zagwarantują nam zwycięstwo?

Liczy się tylko awans. Oto skład Polski na Estonię

Reprezentacja Polski jest niekwestionowanym faworytem w starciu z Estonią. Michał Probierz wierzy, że wybrana przez niego jedenastka zagwarantuje zwycięstwo i pozwoli walczyć o awans do Mistrzostw Europy 2024 odbywających się w Niemczech. Ten skład Polski na Estonię musi wystarczyć!

Skład Polski na Estonię może niektórych zaskoczyć, choć pewne rzeczy się nie zmieniają. Na przodzie znajdziemy Roberta Lewandowskiego, który będzie oczekiwał piłek od Piotra Zielińskiego. Z tyłu drogę do bramki zabezpieczy będący w świetnej formie Jakub Kiwior oraz drugi obrońca z Premier League, Jan Bednarek. Wahadła będą strzeżone przez Nicolę Zalewskiego i Przemysława Frankowskiego. Na bramce oczywiście Wojciech Szczęsny. A co z pozostałymi?

Mecz Polska – Estonia na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpocznie się o godz. 20:45, a jego transmisja będzie dostępna na kanałach TVP Sport i TVP 1 oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl.

