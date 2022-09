Smartfon Redmi 6A wybuchł i zabił kobietę w Indiach!

Do wypadku ze skutkiem śmiertelnym doszło w Indiach. Smartfon Redmi 6A wybuchł i zabił kobietę. Prawdopodobnie doszło do eksplozji baterii smartfonu, który leżał przy twarzy kobiety. Co na to producent?

Dziewiątego września bieżącego roku na łamach portalu społecznościowego Twitter użytkownik o nazwie Mdtal16 udostępnił wpis z bardzo drastycznymi zdjęciami. Poinformował, że jego przyszywana ciotka została znaleziona martwa. Zginęła najprawdopodobniej od wybuchu smartfonu, który leżał w pobliżu jej twarzy. Na wpis bardzo szybko zareagowali użytkownicy portalu udostępniając post dalej, by dowiedziało się o nim jak najwięcej osób. Aby zobaczyć post musicie wejść na profil Mdtal16. Nie udostępniam tu wszystkich zdjęć, gdyż są drastyczne i wchodzicie tam na własną odpowiedzialność.

Tragiczny wypadek w Indiach

Autor publikacji poprosił lokalnego sprzedawcę o komentarz. Firma odpowiedziała szybko, że jest to dla niej zły czas i obowiązkiem producenta jest okazanie wsparcia. Najważniejsze jest to, że Xiaomi nie zlekceważyło wpisu i szybko się do niego odniosła. Dowiadujemy się również, że przedsiębiorstwo próbuje skontaktować się z rodziną, aby ustalić przyczynę nieszczęśliwego wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Obecnie nie wiadomo dlaczego doszło do wybuchu. Lokalny oddział Xiaomi został zasypany negatywnymi komentarzami. Co mogło się stać ze smartfonem? Tak naprawdę ciężko powiedzieć. Nie jest to przecież nowy smartfon, dlatego gdyby faktycznie była to wada konstrukcyjna, wiadomości o wybuchach baterii byłoby znacznie więcej. Kto wie, być może w telefonie wymieniono baterię na niefabryczną, czego efektem był samozapłon? A może problemem było niekompatybilne akcesorium? Na chwilę obecną nie znamy szczegółów, ale warto obserwować rozwój sprawy.

Przy okazji warto przypomnieć sprawę związaną z Galaxy Note 7, który miał fabryczne problemy z baterią, czego efektem był zakaz wnoszenia tego smartfonu na pokłady samolotów. W tym przypadku jednak chodzi o zupełnie inny problem, bowiem Redmi 6A jest już dostępny na rynku od czterech lat i nikt nie skarżył się na problemy związane z awariami – szczególnie tak nieszczęśliwymi jak wspomniany wybuch smartfonu w Indiach.