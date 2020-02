W ten weekend (08-09.02.2020) ma mieć miejsce ciekawe zjawisko. Na niebie pojawi się super pełnia księżyca, czyli tak zwany Śnieżny Księżyc. Mówiąc prościej, srebrny glob będzie miał jedną z największych pełni, którą możemy zobaczyć w tym roku.

Śnieżny Księżyc – super pełnia już w ten weekend

Pełnia księżyca to idealna okazja do zrobienia pięknych jego zdjęć, czy samej obserwacji tego zjawiska. Przeważnie raz w roku, ma miejsce tak zwana super pełnia, a czasem nawet częściej. Jest to spowodowane tym, że księżyc zbliża się do ziemi najbardziej jak tylko może. Wydaje się on wtedy niemalże o połowę jaśniejszy, a w dodatku większy. Według ścisłej definicji jaką możemy znaleźć w internecie, pełnia w lutym nie jest uznana za “super księżyc”. Nie zmienia to faktu, że będzie to 4 największa pełnia w tym roku.

Śnieżny księżyc już w ten weekend!

Pełnię możemy obserwować już od 7 lutego i ma ona trwać do 11 lutego, lecz swoje epicentrum będzie z nocy 8 na 9 lutego. Zjawisko najlepiej oglądać w miejscu gdzie nie ma świateł, bowiem efekt wtedy jest najbardziej widoczny. Samo nazewnictwo tego zjawiska pochodzi od rdzennych Amerykanów, którzy określili tak te zjawisko. W momencie jak ono występowało to przychodził do tego obfity śnieg.

Czym jest super pełnia księżyca?

Jest ona niczym innym jak zbliżeniem się orbity do naszej ziemni. Ma to miejsce kilka razy w roku, a taki “super księżyc” jak w ten weekend przydarza się przeważnie raz do roku, lecz czasem występuje to częściej. Najlepiej obserwować takie zjawiska spoza miasta, bowiem oświetlenie może nam popsuć wrażenia z pełni. Jest to idealna okazja do porobienia pięknych zdjęć księżyca, czy do wyjścia z dziewczyną na spacer.