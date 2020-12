Spotify Wrapped, czyli czego słuchaliśmy w 2020

Rap, pop, a może muzyka elektroniczna? Czego słuchaliśmy w 2020, czyli tym mega dziwnym roku? Sprawdźcie statystyki Spotify Wrapped. Autorzy tej jednej z najpopularniejszych platform oferujących muzykę na żądanie podsumowali kończący się rok.

Zaczął się dziś ostatni miesiąc tego, jakże dziwnego miesiąca. Co prawda nie zapowiada się na to, by początek 2021 był jakoś wybitnie lepszy, aczkolwiek dziś nie czas na takie dyskusje. Wiele osób nie wyobraża sobie wykonywania codziennych obowiązków bez muzyki w tle. Sam jestem tego przykładem. Każdego dnia odkrywam różne utwory, skupiam się podczas pracy słuchając jazzu, R&B czy soulu. Spotify Wrapped, czyli podsumowanie roku pokazuje nam, czego słuchaliśmy w 2020. Cóż, tym razem była to muzyka odtwarzana podczas pracy zdalnej, czy wirtualnych domówek… Eh, jak to brzmi, aczkolwiek przyznaję się. Sam w takowych e-spotkaniach uczestniczyłem. Mniejsza z tym. Sprawdźmy, czego słuchali użytkownicy usługi.

Spotify Wrapped – podsumujmy 2020 pod kątem muzycznym

Według statystyk Polacy najczęściej słuchają… polskiej muzyki. Liderem jest już od dwóch lat Taco Hemingway. Z kolei na drugim miejscu uplasował się Quebonafide, z kolei na trzecim Lanek. Tuż za podium znajdziemy artystę o pseudonimie Bedoes. Piąte zajmuje Mata.

Zagłębiając się w statystyki, sprawdźmy jak wygląda temat utworów. Lubimy rap, aczkolwiek w TOP10 pojawia się również pop. Mowa o objawieniu popowej sceny, czyli Sanah, którą miałem okazję posłuchać na żywo podczas Audio Video Show. Oczywiście fani zapewne zgadli, że w tym roku Polacy najczęściej nucili utwór „Szampan”. Rzecz jasna mam na myśli Sanah, gdyż ogólnie tak na serio najczęściej słuchaliście piosenki pod tytułem „Bubbletea”, który wykonuje duet Quebonafide i Daria Zawiałow. Aczkolwiek, żeby nie było, że nie jesteśmy otwarci na świat, słuchaliśmy także zagranicznych utworów. Na drugim miejscu najpopularniejszych 2020 według Spotify Wrapped uplasował się The Weeknd – Blinding Lights. Podium zamyka Sobel z utworem Impreza.

Czego słuchano na świecie?

Ponad 8,3 miliarda odtworzeń na świecie należy do rapera Bad Bunny. Zdobył on również pierwsze miejsce na podium za sprawą najpopularniejszego albumu. YHLQMDLG przesłuchano 3,3 mld razy! Na drugim miejscu twórca, który zajmował podium w 2015, 2016 i 2018 roku, czyli Drake. Zgadnijcie jaki był najpopularniejszy utwór na świecie w 2020. Tak, mowa o Blinding Lights, którego autorem jest The Weeknd.

Spotify Wrapped w Polsce – podsumowanie 2020

Najpopularniejsi artyści:

Taco Hemingway Quebonafide Lanek Bedoes Mata

Najpopularniejsze utwory:

Quebonafide, Daria Zawiałow, Duit – BUBBLETEA The Weeknd – Blinding Lights Sobel – Impreza Taco Hemingway, Lanek – Polskie Tango Mata -100 dni do matury

Najpopularniejsze albumy:

Mata – 100 dni do matury QUEBONAFIDE – ROMANTIC PSYCHO Bedoes – Opowieści z Doliny Smoków sanah – Królowa dram Białas – H8M5

Najpopularniejsze podcasty:

Kryminatorium Ja i moje przyjaciółki idiotki Dwóch Typów Podcast Tu Okuniewska Kwadrans na angielski

Spotify Wrapped globalnie

Najpopularniejsi artyści:

Bad Bunny Drake J Balvin Juice WRLD The Weeknd

Najpopularniejsze artystki:

Billie Eilish Taylor Swift Ariana Grande Dua Lipa Halsey

Najpopularniejsze utwory:

The Weeknd – Blinding Lights Tones and I – Dance Monkey Roddy Ricch – The Box Imanbek and SAINt JHN – Roses – Imanbek Remix Dua Lipa – Don’t Start Now

Najpopularniejsze albumy:

Bad Bunny – YHLQMDLG The Weeknd – After Hours Post Malone – Hollywood’s Bleeding Harry Styles – Fine Line Dua Lipa – Future Nostalgia

Najpopularniejsze podcasty: