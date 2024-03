“Betclic Live Session by Piotrek Lewandowski” to popularna seria akustycznych aranżacji prowadzona przez gitarzystę i producenta muzycznego. Pierwsza odsłona programu zakończyła się dwa lata temu i fani musieli poczekać na nowe odcinki. Te w końcu wróciły i zdecydowanie warto było czekać!

Betclic Live Session by Piotrek Lewandowski wraca z drugim sezonem

Piotrek Lewandowski to popularny gitarzysta i producent muzyczny, który współpracuje z czołowymi raperami w Polsce, a także tworzy ścieżki dźwiękowe do wielkich produkcji, takich jak np. gra Cyberpunk 2077. Jest też autorem projektu o nazwie “Betclic Live Session by Piotrek Lewandowski”, czyli serii akustycznych aranżacji znanych utworów hip-hopowych.

Seria, która wróciła do internetu po dwóch latach dzięki wsparciu Betclic, cieszyła się dużą popularnością i sympatią entuzjastów muzyki hip-hopowej. W pierwszej serii artysta wziął na warsztat utwory takich gwiazd hip-hopu jak Pezet, Sobol czy Małpa. Wraz ze wspomnianymi wykonawcami stworzył oni nowe wersje popularnych numerów – “Drogi Dres” Małpy, czy “Ukryty w mieście krzyk” Pezeta.

Druga seria ma być jeszcze lepsza

Wraz z pomocą Betclic Piotrek Lewandowski rozpoczął drugą serię swojego programu, który ma być jeszcze większy niż poprzednia odsłona. Tym razem do współpracy artysta zaprosił muzyków tworzących zróżnicowane brzmienia, których muzyka trafia zarówno do młodszej, jak i do starszej grupy słuchaczy. Pierwszym raperem, jaki wystąpił w drugim sezonie „Betclic Live Session by Piotrek Lewandowski”, jest Janusz Walczuk – na warsztat muzycy wzięli singiel “Droga Wojownika”.

Artystą, którego zobaczyliśmy w pierwszym odcinku 2. sezonu był Janusz Walczuk. Fot. YouTube Artystą, którego zobaczyliśmy w pierwszym odcinku 2. sezonu był Janusz Walczuk. Fot. YouTube Betclic Live Session wróciło! Lepsze i większe niż wcześniej. Fot. mat. prasowe

Live Session to projekt, nad którym pracuję od trzech lat. Super, że razem z Betclic udało mi się zrealizować nagrania z trzema topowymi raperami. Nowe, akustyczne aranże i wykony live nadają dobrze znanym utworom zupełnie nowe brzmienie i energię. Pozwalają też zobaczyć artystów od innej strony. Muzyka grana na żywo, na dodatek w domu, ma niepowtarzalny klimat, którego nie doświadczymy na dużych koncertach. mówi Piotrek Lewandowski

Znam Piotrka i jego twórczość już od dawna. Dlatego naturalne dla mnie było przyjęcie zaproszenia do tej współpracy. Wiedziałem, że możemy razem zrobić dobrą rzecz. Fani będą mogli usłyszeć akustyczne wersje aż trzech, ważnych dla mnie numerów. Jaram się efektem i mam nadzieję, że moi fani również! dodaje Janusz Walczuk

Utwory, które powstają w ramach sesji “Betclic Live Session” będą publikowane na kanale Betclic na YouTube co środę, o godz. 12.00. Na nowo zaaranżowane utwory to nie jedyna nowość, która będzie pojawiać się na kanale regularnie – fani mogą oczekiwać podcasty z udziałem twórców serii, więc z pewnością będzie co oglądać!

Bardzo cieszymy się, że mamy możliwość wsparcia Piotrka w jego projekcie. To świetna inicjatywa o wysokiej jakości artystycznej. Fani z pewnością docenią możliwość poznania ulubionych raperów w nietypowych, instrumentalnych aranżacjach. Betclic chętnie wspiera wartościowe projekty, szczególnie te, których twórcy wybierają swój kurs i odznaczają się kreatywnością. „Betclic Live Session” idealnie wpisuje się w tę strategię. – komentuje Adrian Sztuk, Brand Manager Betclic Polska.

Łączenie artystów muzycznych z markami to nasza specjalność więc praca przy takich projektach to dla sama przyjemność. Bardzo się cieszymy, że koncept spotkał się z zainteresowaniem marki Betclic i mogliśmy zrealizować tę muzyczną serię. – powiedział Zbigniew Niedziałek, Partner Starship.

Źródło: opr. wł./info. prasowa