Bonus RPK wyjaśnił czy będzie walczył. Zobacz jego odpowiedź

Trzy dni temu na kanale CiemnaStrefa pojawił się nowy klip, w którym Bonus RPK wyjaśnił wszystkim jakie ma podejście do tematu walk na galach freak fight. Jak myślisz, zdecyduje się na “łatwe pieniądze”?

Gale freak fight organizowane przez kilka popularnych w kraju federacji to tak naprawdę szybki zarobek dla influencerów. Jedną z takich federacji jest Fame MMA, której współwłaścicielem i współzałożycielem jest Wojciech Gola, polski przedsiębiorca, influencer i celebryta. Temat walk Bonusa RPK przewija się w świecie internetowych plotek wielokrotnie. Tym bardziej, że muzyk niedawno wyszedł z więzienia, co również wpłynęło na pojawianie się informacji na temat udziału rapera w galach freak fight. Najnowszy klip, który ukazał się na kanale CiemnaStrefa rozwiewa wszystkie wątpliwości.

Utwór pt. “Nie chcę brać udziału”, który promuje nadchodzącą płytę pt. “Życia weteran” to solowe dzieło Bonusa. Warto wspomnieć, że materiał “Życia weteran” raper w całości napisał podczas pobytu w Zakładzie Karnym. Jest on zrealizowany w Studio CS po wyjściu Bonusa RPK na wolność. Zdecydowanie po utworze “Nie chcę brać udziału” widać, że będzie to płyta zrealizowana w mrocznym, mocnym klimacie. Z resztą, po samych komentarzach pod klipem można śmiało dostrzec duże zadowolenie fanów rapera. Cieszą się, że wraz z Bonusem wrócił uliczny, prawdziwy rap.

Wracając do tematu potencjalnego udziału Bonusa RPK w walkach, wystarczy posłuchać nowego utworu aby śmiało samemu odpowiedzieć sobie na to pytanie. Autor informuje w nim, że nie chce brać udziału w pompowanych aferach, skupia się na dzieciach, kobiecie i biznesach. Wspomina również, że ciągnie go do muzyki, natomiast ring zostawia sportowcom.

Jak widać, Bonus RPK chce skupić się na swojej najnowszej płycie i nie ma zamiaru walczyć w galach freak fight, pomimo tego, że można tam zarobić dobre pieniądze. Zdecydowanie popieram. Tym bardziej, że jak sam autor dobrze zauważa, trudno jest być kimś, natomiast łatwo zostać nikim. Wszyscy dobrze wiemy, jak często udział w sztucznych aferach nawiązujących do gal freak fight powoduje, że fani odwracają się od danego celebryty czy influencer.

Bonus RPK nie będzie walczył w galach freak fight? Niektórzy twierdzą inaczej

Przeglądając profil Hip-Hop Nigdy Stop na Facebooku można śmiało stwierdzić, że nie wszyscy zgadzają się ze słowami utworu, który trzy dni temu pojawił się na YouTube. Jak twierdzą “pożyjemy zobaczymy”, co również trzeba brać pod uwagę, gdyż wielokrotnie byliśmy świadkami zmiany zdania na jakiś temat przez różnych celebrytów. Fakt, takich negatywnych komentarzy jest niewiele, jednak wśród fanów rapu pojawiają się obawy “oby kawałek się źle nie zestarzał”. Jak już wspominał jeden z komentujących post na Facebooku, pożyjemy, zobaczymy.

Źródło materiałów graficznych i słów utworu “Nie chcę brać udziału” pochodzą z klipu opublikowanego na łamach kanału CiemnaStrefa na YouTube.