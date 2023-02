R.Kelly ma miliony wyświetleń na YT. Czeka go dożywocie?

Nie pomogły miliony wyświetleń na YT. R.Kelly, którego sam wielokrotnie słuchałem i lubiłem jego muzykę, pogrąża się coraz bardziej. Jego kłopoty są na tle poważne, że dziś prokurator mówi wprost: trzeba go zatrzymać w więzieniu do końca jego życia.

Popularny piosenkarz jest w więzieniu już teraz, bowiem odbywa karę pozbawienia wolności o czym pisaliśmy w tamtym roku. R.Kelly dostał wtedy 30 lat, a teraz skazano go na kolejne 20 – tym razem za dziecięcą pornografię! Szok, bo co innego można napisać? Chociaż w sumie, skoro gość ma tak poważne oskarżenia, wcale mnie nie dziwi to, że chcą go tak naprawdę skazać na dożywocie. Dziś ma 56 lat. Wiadomo już, że byłby w mocno podeszłym wieku, jeśli wyszedłby na wolność.

Wiemy już, że R.Kelly został oskarżony za handel ludźmi, wykorzystywanie nieletnich dziewczyn oraz kobiet na tle seksualnym, a także działalność w grupie przestępczej. To za te przestępstwa “dostał” 30 lat pozbawienia wolności. Teraz jego problemy robią się coraz poważniejsze, bowiem pojawiły się nowe zarzuty, za które skazano go na kolejne 20 lat więzienia. Tym razem chodzi o posiadanie, a także mało tego – tworzenie dziecięcej pornografii. W jednym z nagrań piosenka oddaje mocz na 14-letnią dziewczynę! Przerażające!

Warto wiedzieć, że wyroki te połączono. To oznacza, że R.Kelly będzie odbywał równolegle karę. To więc oznacza, że po 30 latach w więzieniu, zostanie mu dorzucony jeszcze jeden rok. Według Jeannice Williams Appenteg jest to zdecydowanie zbyt pobłażliwa kara. Prokurator uważa, że R.Kelly powinien trafić za kratki na dożywocie.

