Starlink – kiedy będą nad Polską, gdzie satelity SpaceX są teraz?

Satelity Starlink należące do firmy Elona Muska przemierzają kolejne kilometry nad kulą ziemską. Kiedy będą nad Polską? Gdzie satelity SpaceX są teraz? W tym artykule będziecie mogli na bieżąco je śledzić, aby sprawdzić ich aktualną pozycję i zaplanować oglądanie tego „pociągu na niebie”.

W tym miesiącu satelity Starlink zobaczymy kilkukrotnie. Co ważne, pogoda zapowiada się niezwykle dobrze, dlatego miejmy nadzieję, że przelot satelitów będzie doskonale widoczny. Gwiezdny pociąg należący do SpaceX będzie widoczny od 11 do 14 maja bieżącego roku. O której godzinie satelity Starlink będą nad Polską? Wszystko zależy od naszej lokalizacji. Przykładowo, 11 i 12 maja trzeba spodziewać się ich około czwartej nad ranem, z kolei w kolejne dni pojawią się dwukrotnie: przed trzecią i po czwartej nad ranem.

Co ciekawe, możemy obserwować aktualną pozycję satelity Starlink w sieci. Mało tego, możemy dokładnie ustalić, kiedy pojawią się na naszym niebie. Wystarczy włączyć stronę SpaceX Starlink Satellites Tracker, aby uzyskać te szczegółowe informacje. Podajemy miasto lub koordynaty, bądź sprawdzamy po prostu mapę, która pokazuje gdzie satelity Starlink są w danym momencie.

Satelity Starlink nad Polską. Kiedy będzie je można zobaczyć?

Przykładowo widoczne były… wczoraj. Ogólnie, satelity należące do SpaceX pojawiły się już kilkukrotnie w maju. Przykładowo, dobrze widoczne były w zeszły weekend, co prezentuje moje krótkie nagranie. Nie sposób zaprzeczyć, widok przelatującego ciągu satelitów jest niezwykle interesujący. W końcu, gdyby nie Starlink, raczej niemożliwym byłoby zobaczenie ciągu obiektów na niebie, oddalonych od siebie w tak równych odstępach.

Do czego służą satelity Starlink Elona Muska i SpaceX?

Konstelacja, którą co jakiś czas możemy zobaczyć na niebie ma zapewnić Internet tam, gdzie dotychczas nie było to możliwe. Finalnie, przedsiębiorstwo chce umieścić około… czterdzieści dwa tysiące satelitów. Osobiście się nie znam, ale wydaje mi się, że będzie to nie lada wyzwanie dla SpaceX i Elona Muska. Tym bardziej, że na chwilę obecną lata ich ponad tysiąc.

Jak najlepiej oglądać satelity Starlink? Widoczne są gołym okiem, aczkolwiek najlepiej udać się w miejsce oddalone od miejskich świateł. Nie ma co ukrywać – najlepszą lokalizacją będą dzikie Bieszczady. Jeśli chodzi o fanów nocnego nieba, zachęcam do pobrania aplikacji Light Pollution Map, która pozwala sprawdzić… gdzie jest w danym miejscu najciemniej.