Stylowe okulary? Sprawdź Polaroid Eyewear jesień/zima 2024!

Marzą Ci się stylowe okulary? Właśnie pojawiła się nowa kolekcja Polaroid Eyewear na sezon Jesień/Zima 2024. To trzy linie, ale o tym opowiem w dalszej części tego krótkiego newsa.

OK, czas rozwinąć myśl. A mianowicie, mamy nową kolekcję okularów Polaroid Eyewear jesień/zima 2024. Oczywiście, producent zdecydował się na „zastosowanie” najnowszych trendów, jednak nie zapomniał o charakterystycznym dla marki stylu. Jeśli zagłębimy się w temat kolekcji, możemy szybko zauważyć, że została ona podzielona na tak zwane trzy linie, o czym już wspominałem. Mam na myśli: COOL, ACTIVE SPORT, a także KIDS. Tak, wiem, nie trudno się domyślić która będzie pasować do poszczególnych preferencji klientów. Tak czy inaczej, mamy różne style życia, dlatego producent zdecydował się na trzy linie. Łączy je jednak kilka kwestii. Mam na myśli wygodę, modny styl, jak i ekologię. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Zaczynamy od kolekcji COOL, która sprawdzi się wśród fanów najnowszych trendów. Mamy tu zarówno okulary przeciwsłoneczne, jak i oprawki optyczne. Niezależnie której „opcji” poszukujesz, otrzymujesz od marki gwarancję nowoczesnego i stylowego podejścia do mody. Warto również wspomnieć o kwestii ekologii. Producent zastosował poliwęglan oraz lekką stal nierdzewną i metal. Wszystko to ma nam zapewnić zarówno elegancję, wysoki komfort, jednak nie ignorujemy tematu dbania o środowisko. Warto również wspomnieć o kolorowych akcentach i tęczowym detalu Polaroid, który jest niezwykle charakterystyczny dla marki.

Przechodzimy sprawnie do ACTIVE SPORT, która jak sama nazwa mówi, skierowana jest głównie do tej aktywnej grupy odbiorców, która lubi spędzanie czasu na świeżym powietrzu podczas uprawiania jakiejś dziedziny sportu. To właśnie dlatego producent zdecydował się na zastosowanie trwałych, a zarazem (tu znów Polaroid Eyewear to podkreśla) ekologicznych materiałów. Mam na myśli poliwęglan, ale i poliamid. Oczywiście, z racji tego, że jest to linia skierowana do aktywnych, wykorzystano także gumowe detale, które mają zwiększyć komfort. Co jeszcze? Polaryzacyjne soczewki sprawiają, że okulary dają nam wyrazisty obraz i pełnię kolorów, co jest niezwykle ważne podczas aktywności sportowej. Zgadzacie się?

Pozostaje nam jeszcze kolekcja KIDS. W tym przypadku mówimy o okularach dla dzieci w wieku 7 – 10 lat. Linia ta to przede wszystkim lekkie i wygodne modele, które oferowane są w żywych kolorach. Mamy nie tylko odpowiednią ochronę wzroku, ale również fajny wygląd, który powinien spodobać się najmłodszym.

Polaroid Eyewear – gdzieś to już słyszałeś?

Tak, tak – chodzi Ci zapewne o aparat Polaroid. Co ciekawe, podobno dziś właścicielami znaku i marki są Polacy! W tym tekście mówimy jednak o totalnie innym dziale tej marki założonej w 1937 roku przez Edwina Landa. Dziś Polaroid Eyewear produkuje stylowe okulary jednak firma w 2012 roku została przejęta przez grupę Safilo, jedną z kluczowych firm z branży okularowej. To nie zmienia jednak faktu, że firma Polaroid Eyewear jest światowym liderem w dziedzinie optyki, a także ochrony wzroku. Zresztą, nie wiem czy wiesz, ale jej nazwa pochodzi od wynalazku, który zmienił świat optyki. Mam na myśli, rzecz jasna, soczewki polaryzacyjne.

