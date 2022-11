Świetny weekend Polaków! Grad goli przed mundialem! [WIDEO]

Już 22 listopada reprezentacja Polski rozegra swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata w Katarze. Przeciwnikiem naszej drużyny będzie Meksyk. Kibice mają sporo powodów do zadowolenia, bo było to świetny weekend Polaków. Wygląda na to, że nasi kadrowicze wyjadą na mundial w wysokiej formie.

Przykra wiadomość w sprawie Bartłomieja Drągowskiego

Świetny weekend Polaków, w którym nasi kadrowicze strzelili sporo bramek, zaczął się od smutnej wiadomości. Na kilka dni przed Mistrzostwami Świata 2022 w Katarze Bartłomiej Drągowski, który miał pojechać na swój pierwszy mundial, doznał koszmarnej kontuzji.

Czesław Michniewicz z pewnością ma wiele powodów do radości. Polacy strzelali w ten weekend sporo goli! Fot. PZPN

Podczas ostatniego spotkania przed Mistrzostwami Świata Spezia, której bramkarzem jest Polak, podejmowała Hellas Verona. W 38. minucie polski bramkarz wyszedł wybić piłkę, do której dobiegła Kevin Lasagne. Niestety, co prawda Drągowski wybił piłkę i zażegnał niebezpieczeństwo, jednak przypłacił to kontuzją kostki, na którą nadepnął piłkarz Hellasu. Nienaturalnie wygięta kostka oznacza, że nie pojedzie on na MŚ. Bramkarz doznał zwichnięcia stawu skokowego. Ma pauzować od 1 do 3 miesięcy.

Piłkarze Spezii okazali wsparcie swojemu bramkarzowi! Fot. Spezia Calcio

Jego miejsce w kadrze na mundial w Katarze zajmie Kamil Grabara.

Świetny weekend Polaków przypieczętowany gradem goli

Takie informacje cieszą najbardziej, zwłaszcza jeśli tuż za rogiem jest wielka piłkarska impreza. Wygląda na to, że wielu reprezentantów naszego kraju trafiło z formą na tegoroczny mundial. Ten weekend Polaków w ligach w całej Europie tylko to potwierdza. Strzelanie rozpoczął Sebastian Szymański, który w meczu z Exclesior strzelił dwie bramki, a jego Feyenoord wygrał to spotkanie aż 5 do 1. Zobaczcie, w jakim gazie jest pomocnik reprezentacji Polski!

QUÉ GOLAZO DE SEBASTIAN SZYMAŃSKI!!!pic.twitter.com/O8I96ziNa4 — Football Report 🕊☮️🌍🌎🌏 #BerhalterOut (@FootballReprt) November 13, 2022

SEBASTIAN SZYMAŃSKI GETS HIS BRACE!!!🇵🇱pic.twitter.com/Ezutem97Kq — Football Report 🕊☮️🌍🌎🌏 #BerhalterOut (@FootballReprt) November 13, 2022

Sebastian Szymański to nie jedyny pomocnik reprezentacji Polski, który może poszczyć się wyjątkową formą. W tym sezonie Piotr Zieliński zachwyca cały piłkarski świat i według wielu jest on najlepszym piłkarzem fenomenalnego Napoli. W wygranym meczu z Udinese (3:2) Polak strzelił kolejnego gola w tym sezonie i świetnie prowadził grę drużyny z Neapolu.

G⚽️⚽️⚽️L PIOTRA ZIELIŃSKIEGO! 🇵🇱🔥



Reprezentant Polski przypieczętował wygraną SSC Napoli w starciu z Empoli FC! 😍👏 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/KrBgdPAiQF — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 8, 2022

Bramkę na swoim koncie zapisał również Arkadiusz Milik, który na spotkanie z Lazio wyszedł w podstawowym składzie. Zaufanie trenera spłacił w 89. minucie, kiedy to pokonał bramkarza drużyny z Rzymu. W tym spotkaniu 90. minut na boisku spędził również Wojciech Szczęsny, który zachował czyste konto.

Milik goal , CHIESA ASSIST pic.twitter.com/TZPkX78OFy — Follow @footitalia1 (@footitalia2) November 13, 2022

