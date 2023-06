Szukasz kamery do auta? Nextbase i InterRisk dają 30% rabatu

Wiecie jak to jest. Niby się nigdy szkody nie miało, ale przezorny dwa razy ubezpieczony. A co do ubezpieczeń i przezorności, jeśli szukasz kamery do auta, to masz świetną okazję na oszczędności, bowiem Nextbase i InterRisk dają teraz 30% rabatu na wideorejestrator. Auto ubezpieczyć trzeba, a dodatkowo można kupić kamerkę taniej. Dobry deal?

Ubezpieczenie komunikacyjne jest obowiązkowe w naszym kraju czy tego chcemy czy nie. Dlatego też jeśli planujecie zakupić OC do samochodu, sugeruję sprawdzić czy dobrze cenowo wychodzi Wam kalkulacja w InterRisk. Dlaczego? Dlatego, że do 26 września bieżącego roku trwa promocja, dzięki której kupicie wideorejestrator Nextbase 30% taniej. To duża obniżka, dlatego warto skorzystać. Z resztą, marka chwali się, że w ubiegłym roku również prowadzono taką akcję promocyjną i cieszyła się ona dużym zainteresowaniem.

W ubiegłym roku przygotowałem zestawienie, dzięki któremu mogliście się dowiedzieć jaki wideorejestrator wybrać. W tym roku również realizuję taki materiał, dlatego warto obserwować naszą stronę. Tak czy inaczej, wróćmy do tematu tej aktualności, bowiem warto się nim zainteresować, jeśli szukasz kamery do auta. Marka Nextbase tworzy naprawdę dobre jakościowo modele. Na przykład Nextbase 322GW posiada funkcję Emergency SOS. Co to takiego? Jak sama nazwa mówi, jeśli zdarzy się wypadek, a kierowca nie będzie reagował, kamera samodzielnie poinformuje służby ratunkowe podając takie dane jak miejsce zdarzeni czy kierunek jazdy samochodu. Przydatna funkcja, prawda?

To nie koniec promocji, jakie serwuje Nextbase i InterRisk!

Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe prowadzi akcję pod hasłem e-zdrapka Festiwal Nagród InterRisk. Powstało głównie z myślą o pośrednikach ubezpieczeniowych ale jeśli jesteś potencjalnym klientem i szukasz kamery do auta, również możesz skorzystać! Jak zdobyć wspomniane 30% rabatu? Jeśli już rozpoczniecie poszukiwania ubezpieczenia, skontaktujcie się z agentem, który oferuje OC InterRisk. W dalszych krokach będzie już prosto. Trzeba będzie skorzystać z oferty (o ile będzie ona atrakcyjna dla was) i dzięki temu otrzymacie rabat. To znaczy, tak mi się wydaje – nie znalazłem szczegółów dotyczących promocji. Ale jeśli szukasz kamery do auta to warto się przyjrzeć bliżej.

Pośrednicy również nie mają na co narzekać, ponieważ przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe przygotowało dla nich loterię. Mogą wygrać 50 kamer samochodowych Nextbase, a nawet samochód – Hyundaia i20!