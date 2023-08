Zostały dwa tygodnie do końca wakacji. Warto powoli kompletować wyprawkę. Jeśli potrzebny będzie tablet do szkoły, warto zainteresować się modelem Lenovo Tab M10 Plus trzeciej generacji. Marka ruszyła dziś z promocją, dzięki której klienci zyskają 300 złotych! Jak to możliwe?

Świat idzie do przodu. Jeszcze chwila i zamiast klasycznych zeszytów, dzieci będą do szkół chodziły z tabletami. Jeśli ma to pomóc w nauce – jestem za tym. Z resztą, wszyscy dobrze chyba wiedzą, że w tym roku czwartoklasiści otrzymają laptopy! Nie do końca mi się to podoba, ponieważ jesteśmy wszyscy obciążeni tak ogromną inwestycją. Druga sprawa – przecież rodzice dostają co miesiąc 500+, a teraz będzie to 800+. Czy w ramach comiesięcznej pomocy nie można kupić fajnego komputera? Pewnie, że można, ale widocznie jesteśmy bardzo bogaci, skoro możemy sobie na takie coś pozwolić. Tak czy inaczej, skupmy się na fajnej promocji Lenovo Polska, dzięki której tablet do szkoły Lenovo Tab M10 Plus 3-generacji będzie można kupić z bardzo praktycznymi akcesoriami.

Tablet do szkoły Lenovo Tab M10 Plus.

Tablet do szkoły z akcesoriami. Zyskać 300 zł kupując Lenovo Tab M10 Plus 3-generacji

W skrócie, jest to model z 10,6-calowym ekranem IPS, który oferuje rozdzielczość na poziomie 2K. Plus – szczególnie jeśli chodzi o zdrowie najmłodszych – to certyfikat niskiej emisji światła niebieskiego. Co jeszcze? Mamy 8-rdzeniowy procesor, 4 GB pamięci RAM o 64 GB na nasze dane. Bateria oferuje 7700 mAh, co powinno wystarczyć na cały dzień pracy. Jeśli chodzi o łączność, producent zastosował Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac oraz Bluetooth 5.0. Szczegóły tego modelu znajdziecie odwiedzając np. RTV EURO AGD, gdzie Tab M10 Plus 3gen jest sprzedawany za 799 zł.

Wróćmy jednak do tematu promocji, dzięki której kupując ten tablet do szkoły zyskacie 300 zł. Chodzi o to, że kupując ten model, Lenovo Polska dołącza do zestawu etui Folio Case z funkcją stojaka oraz rysik Active Pen 3, który ułatwia korzystanie z urządzenia. To oznacza, że oszczędzamy wspomniane 300 zł na praktyczne akcesoria, które zapewne i tak byśmy kupili.

Tablet do szkoły Lenovo Tab M10 Plus.

Jak skorzystać z promocji Lenovo?

Jest to bardzo proste. Wystarczy kupić ten tablet u jednego z partnerów Lenovo. Chodzi między innymi o wspomniany sklep RTV EURO AGD, a także Media Expert, Media Markt, X-Kom, Morele.net czy Neonet. Mamy na to czas do 30.09.2023. Następnie trzeba wyciąć z opakowania kod kreskowy z numerem seryjnym i przesłać zdjęcie kodu za pośrednictwem formularza (kliknij tutaj). Musicie jeszcze dołączyć dowód zakupu. Jeśli wszystko przebiegnie pozytywnie, Lenovo Polska prześle etui i rysik na wskazany adres.

Szczegóły dotyczące promocji znajdziecie na stronie producenta. Myślę, że warto. Zawsze 300 zł zostaje w kieszeni, prawda?