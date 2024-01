Lenovo Tab M11 to tablet za 899 zł. Dostaniesz coś ekstra!

Potrzebny Ci tablet z dużym ekranem? Powinna Cię zainteresować nowość – Lenovo Tab M11 to właśnie takie urządzenie, które został wyceniona na 899 zł. Co ciekawe, jeśli zdecydujesz się na zakup tego modelu, możesz otrzymać coś jeszcze.

Tablet z dużym ekranem do 900 zł. Lenovo Tab M11.

Czasami potrzebujesz takiego urządzenia do pracy bądź rozrywki. A może chcesz zakupić dziecki tablet do nauki? Niezależnie od tego, jakie zadanie będzie spełniać taki sprzęt, powinieneś zainteresować się nowością marki Lenovo. Zanim jednak opowiem co to za model, muszę poinformować, że kupując go, otrzymasz także reedukacyjną Lekti Monster, która pomaga dzieciom w nauce czytania. O tym, jak otrzymać ten dodatek poinformuję w dalszej części. Teraz skupmy się na tym, jakie podzespoły posiada ten model.

Lenovo Tab M11 to tablet z dużym ekranem do 900 zł

Model ten został wyposażony 10,95-calowy ekran IPS LCD z rozdzielczością 1920 x 1200 pikseli. Warto wspomnieć o tym, że maksymalna jasność wynosi 400 nitów, a to oznacza wygodną obsługę niezależnie od tego czy korzystamy z tabletu w słoneczny dzień czy też w nocy. Producent zdecydował się również na zastosowanie akumulatora o pojemności 7040 mAh. Według Lenovo to oznacza dwanaście godzin pracy. Mamy również 8-rdzeniowy procesor MediaTek G88 i dwa warianty pamięci RAM – 4 lub 8 GB. Nasze dane przechowywane są w pamięci wewnętrznej – 128 GB. Jeśli to za mało, możemy zamontować kartę pamięci o pojemności do 1 TB.

Warto również wspomnieć o tym, że mamy do dyspozycji cztery głośniki obsługujące dźwięk Dolby Atmos, Wi-Fi, Bluetooth oraz audio – mini jack 3,5 m. Jeśli chodzi o łączność przewodową, Lenovo Tab M11 korzysta z USB typu C. Mamy również odbiornik GPS oraz Android 13 z gwarancją aktualizacji do kolejnych wersji – Android 14 oraz 15. Jak już wspominałem, model ten jest dostępny w sprzedaży w polskich sklepach. Został on wyceniony na 899 zł.

Tablet z dużym ekranem dostępny w promocji. Jak z niej skorzystać?

Przypomnę, chodzi o grę Lekti Monster, która pomaga najmłodszym w nauce czytania. Dzieci poznają litery, uczą się czytać i utrwalają wiedzę. Dzięki tej grze można zarówno pozytywnie nastawić się do nauki, łącząc ją z zabawą, a także budować bogaty zasób słów. Jak ją zdobyć? To proste. Akcja promocyjna trwa od 15.01 do 30.06.2024. Jeśli dokonasz zakupu tabletu Lenovo (nie chodzi tylko o Tab M11 ale również o inne modele – tutaj znajdziesz szczegółowe informacje), prześlij dowód zakupu (paragon lub faktura na osobę fizyczną) za pomocą formularza. Uwaga – musisz to zrobić w 14 dni od momentu zakupu.

Mowa o tabletach Lenovo zakupionych w takich sklepach jak: Delkom.pl, Elenovo.pl, Euro.com.pl, Komputronik.pl, Mediaexpert.pl, Mediamarkt.pl, Morele.net, Neonet.pl, Sferis.pl oraz X-kom.pl.

