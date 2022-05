Tajemnicze drzwi na Marsie uwiecznione na zdjęciu! To wejście do tunelu?

Z Czerwonej Planety docierają do nas kolejne zdjęcia. Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że na jej powierzchni znaleziono szczątki statku. Nie był to jednak wrak obcej cywilizacji, a elementy statku NASA, który przetransportował tam łazik oraz drona, który wykonał to zdjęcie. Teraz pojawiła się fotografia, na której można zobaczyć tajemnicze drzwi na Marsie. Czy to wejście do jakiegoś tunelu?

Kolejne zdjęcia z Marsa ukazują coś bardzo ciekawego

Ludzkość dopiero zaczyna poznawać kosmos i jego zakamarki. Może być to pojęcie względne, zwłaszcza że pierwsze loty w przestrzeń kosmiczną zaczęły się już w latach 60. ubiegłego wieku, to jednak ówczesna technologia nie pozwalała na tak dokładne badanie. Dzisiejsze rozwiązania technologiczne pozwalają nam to robić, a jedną planetą, na którą wkrótce wybierze się ludzkość, jest Mars.

Czerwona Planeta jest ogromną zagadką, choć z każdym dniem naukowcy odkrywają kolejne karty związane z czwartą planetą od Słońca. W sieci pojawiają się nowe fotografie, które uwieczniają zróżnicowanie terenu oraz jej majestatyczny wygląd. Czasem trafiają się też zdjęcia, które działają na wyobraźnię. Taką fotką jest zdjęcie przedstawiające tajemnicze drzwi na Marsie. Czym tak naprawdę są? A może to wejście do jakiegoś tunelu?

/NASA/JPL-Caltech/MSSS/NeV-T /NASA

Zdjęcie w 6K dostępne tutaj.

Tajemnicze drzwi na Marsie prowadzą do tunelu? Wyjaśnienie jest o wiele prostsze

Ludzkość lubi wierzyć w teorie spiskowe i wielu z nas jest przekonanych, że nie jesteśmy sami we wszechświecie. Być może to prawda, ale inne cywilizacje na razie nie dały żadnego znaku na swoje istnienie. Możliwe, że tajemnicze drzwi na Marsie są jednym z nich? Zdjęcie zostało wykonane przez łazik Curiosity 7 maja. Przedstawia ono powierzchnię Marsa, na której widać coś, co śmiało można nazwać wejściem do tunelu. Internet już zaczął spekulować, że może to być wejście pod ziemię.

When you zoom in you can see an image of a face with horns. #marsdoor #mars #door pic.twitter.com/OUmBbsROJZ — Bravo1 🇺🇦 (@bravado8513) May 11, 2022

Niestety, wielu może poczuć się zawiedzionym, jednak tajemnicze drzwi na Marsie, to nie drzwi, a pęknięcia. Wszystko za sprawą gwałtownych zmian temperatury na powierzchni Czerwonej Planety. Temperatury dzienne są wysokie, a te nocne niskie. Taka różnica temperatur sprawia, że skały przy wysokiej temperaturze zwiększają swoją objętość, a przy niskiej kurczą się. To powoduje naprężenia, czego efektem są pęknięcia.

Źródło: NASA