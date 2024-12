Smartfon realme C67 z 8 GB RAM za 777 zł? Serio, to prawda!

Przydałby Ci się nowy smartfon, jednak budżet nie pozwala na szaleństwa? Tak się składa, że możesz kupić realme C67 z 8 GB pamięci RAM i 256 GB na dane. Brzmi sensownie? Jasne, że tak. Sprawdźmy, co jeszcze posiada wspomniany model, który można aktualnie kupić w promocji.

Zacznę od tego, że bez rabatów ten smartfon kosztuje 999 zł. Oszczędzamy więc 222 zł. Model ten jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Kupicie go między innymi za pośrednictwem oficjalnego sklepu realme. Dodam już na wstępie, że nie jest to hiper wydajny smartfon, musicie o tym pamiętać. Jest to sprzęt dla kogoś, kto raczej przegląda media społecznościowe, napisze wiadomość, włączy nawigację. Nie nastawiajcie się na granie w gry.

Smartfon realme C67. Jakie ma podzespoły?

Jak już wspominałem, mamy 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB na pliki. Producent zdecydował się na zamontowanie chipsetu Snapdragon 686 6 nm. W praktyce ma to oznaczać dobrą wydajność, aczkolwiek nie przesadzajmy z optymizmem. Smartfon został wyposażony w aparat 108 MP z 3-krotnym zoomem. Jeśli chodzi o wyświetlacz, jest to 6,72-calowa matryca z odświeżaniem 90 Hz (tak, więcej niż iPhone 16) oraz jasnością 950 nitów, co powinno przekładać się na odczyt tego, co pojawia się na ekranie nawet przy mocnym słońcu.

Prezentowany model wyróżnia również lekka i cienka konstrukcja, która ma zaledwie 7,59 mm „grubości”. Bateria o pojemności 5000 mAh powinna pozwolić na pracę urządzenia przez cały dzień, natomiast jeśli będziemy chcieli ją podładować, możemy w tym celu wykorzystać ładowanie o mocy 33 W. Fakt, nie jest to najszybsza ładowarka, bo przecież realme potrafi w tej kwestii zaskoczyć, aczkolwiek nie powinniście narzekać. Warto wspomnieć jeszcze o dwóch głośnikach stereo, a także wąskich ramkach wokół ekranu. Nie sposób nie napisać o Mini Capsule 2.0, czyli powiadomieniach wyświetlanych w formie wyspy – tuż przy przednim obiektywie aparatu. Widzieliście to kiedyś? No jasne, że widzieliście. Nie mam pojęcia skąd u producentów smartfonów to zauroczenie rozwiązaniami Apple, ale jednak – nadal istnieje, czego ta technologia jest przykładem.

Prezentowany smartfon realme C67 pomimo raczej budżetowej konstrukcji zapewnia dobre parametry – co widać. Do tego dodajmy jeszcze wodoszczelność klasy IP54. Nie, nie możecie się z nim kąpać, ale nie ma obaw, jeśli go zachlapiecie, bądź smartfon będzie miał dużą styczność z kurzem. Jeszcze kilka ważnych rzeczy, których pominąć nie mogę. Na jednym z boków obudowy ulokowano czytnik linii papilarnych. Smartfon posiada gniazda na dwie karty SIM oraz na kartę MicroSD, co bardzo pozytywnie zaskakuje. Mamy również NFC, co pozwala na płatności zbliżeniowe. Szczerze mówiąc, za sprawą realme C67 zyskujemy wszystko to, co potrzebne do codziennego, komfortowego użytkowania telefonu. Niczego mu nie brakuje.

Gdzie kupię realme C67 najtaniej?

No dobrze, wiesz już, że realme C67, a więc budżetowy smartfon z solidnymi podzespołami jest dostępny w atrakcyjnej cenie wynoszącej 777 zł. Gdzie go kupić? Masz dużo możliwości. Media Expert, RTV Euro AGD, x-Kom, Max Elektro, Media Markt i Komputronik, a także Allegro. Oczywiście, możesz go kupić także za pośrednictwem oficjalnego sklepu marki realme, o czym wspominałem nieco wyżej. Wybór pozostawiam Tobie, a przy okazji zachęcam do lektury tekstu, w którym podaję informacje na temat flagowca realme GT 7 Pro.