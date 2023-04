Tania elektronika w Lidlu! Co kupimy tym razem?

Tania elektronika w Lidlu ponownie kusi nas świetnymi cenami. Urządzenia, które znajdziemy w ofercie sieci supermarketów, pomogą nam w przygotowaniu świątecznych potraw. Co tym razem kupimy w naprawdę atrakcyjnych cenach?

Tania elektronika w Lidlu na święta

Płyta indukcyjna SILVERCREST SIKP

Tania elektronika w Lidlu! Płyta indukcyjna za 219 złotych.

Jeśli podczas świąt do naszego domu zjeżdża się dużo osób, to czasem podczas przygotowywania potraw trzeba podkręcić tempo. Gotowanie na kilku palnikach czy polach grzewczych może okazać się niewystarczające, dlatego też warto zainwestować w przenośną płytę grzewczą. Sprawdzi się ona w małych mieszkaniach czy na campingu. Urządzenie oferowane w Lidlu przystosowane jest do naczyń o średnicy 12-22 cm, oferuje moc 2,2 kW i ma wymiary 31 x 27 x 6,3 cm. Zakres temperatury podgrzewania waha się od 60 do 240 stopni Celsjusza. Cena w Lidlu będzie wynosić 219 złotych. Płytę indykcyjną SILVERCREST SIKP 2200 A1 z Lidla znajdziecie pod tym linkiem.

Alternatywne opcje dla płyty indukcyjnej znajdziecie tutaj.

Przeczytaj także: Hit sprzedażowy w Lidlu! Tego urządzenia taniej nie znajdziesz!

Mikser ręczny SILVERCREST

Tania elektronika w Lidlu! Mikser za 129 złotych.

Tania elektronika w Lidlu bez miksera? W czymś trzeba robić ciasta! Dlatego też to urządzenia będzie dostępne w sklepie w cenie 129 zł. W zestawie z mikserem znajdziemy samo obracającą się miskę o pojemność 2,5-litra. Oczywiście w pudełku znajdziemy różnego rodzaju końcówki, pokrywę na miskę i wiele innych elementów. Mikser SILVERCREST w Lidlu dostępny jest pod tym linkiem.

Jeśli szukacie mocniejszego miksera, to koniecznie kliknijcie tutaj.

Coś dla osób, które lubią ciepłe przekąski

Frytkownica beztłuszczowa SHLF 1000

Tania elektronika w Lidlu! Frytkownica beztłuszczowa za 199 złotych.

W ofercie sieci sklepów Lidl znajdzie się także frytkownica beztłuszczowa, która w szybki i zdrowy sposób pozwoli nam na przygotowanie przekąski. Moc frytkownicy to 1000 W, urządzenie nagrzewa się do 200 stopni Celsjusza, a na jego wyposażeniu znajdziemy wyjmowany koszyk o pojemności 1,8-litra z nienagrzewającym się uchwytem cool-touch. Cena frytkownicy w sklepie Lidl to 199 złotych. Frytkownice SHLF 1000 A1 kupicie pod tym linkiem.

Jeśli interesuje was inna frytkownica beztłuszczowa, to sprawdźcie ten link.

Opiekacz 3w1 SILVERCREST

Opiekacz 3w1 w Lidlu kupimy za 149 złotych.

Tania elektronika w Lidlu tym razem przyniesie także wielofunkcyjny opiekacz, który pozwoli nam na przygotowanie tostów, gofrów czy potraw z grilla. Jak to możliwe? W zestawie znajdziemy trzy nakładki grzewcze wykonane ze stali szlachetnej, które należy wymienić w zależności od tego, co chcemy przygotować. Urządzenie ma moc 750 W, a wspomniane nakładki można bez obaw myć w zmywarce. Cena? 149 złotych. Opiekacz znajduje się tutaj.

Inne opiekacze możecie znaleźć na Allegro, klikając w ten link.

Blender ręczny SILVERCREST

Tania elektronika w Lidlu! Blender Ręczny 3w1 za 119 złotych.

Trzeba szybko posiekać warzywa? Do tego przyda się blender ręczny SILVECREST, który posiada trzy końcówki, które możemy wykorzystać w zależności od potrzeb. Urządzenie zostało wyposażone w silnik o mocy 600 W, a prędkość możemy regulować za pomocą prostego w obsłudze pokrętła. Blender możemy wykorzystać do robienia puree, rozdrabniania oraz miksowania. W zestawie znajdziemy końcówkę z dwoma ostrzami z nierdzewnej stali szlachetnej, rozdrabniacz oraz miarkę do przechowywania resztek. Link do oferty znajdziecie tutaj. Bledner kupimy za 119 złotych, a ofertę znajdziecie tutaj.

Klikając w ten link, znajdziecie inne blendery ręczne, które również mogą zwrócić waszą uwagę.

Źródło: Lidl