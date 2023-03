Tego brakowało! Be quiet! Light Wings White w ofercie marki

W ofercie niemieckiego producenta pojawiły się wentylatory Be quiet! light Wings White, a to wszystko za sprawą coraz większej popularności białych zestawów komputerowych.

Ależ ja się miałem, gdy dotarło do mnie jakieś 2 lata temu, że Be quiet! nie ma w ofercie białych wentylatorów z podświetleniem ARGB na pierścieniu. Wtedy musiałem się z tym pogodzić, a dzisiejszą informację przyjmuję cieplutko i już tylko patrzę kiedy tylko będę mógł się w nie wyposażyć, bowiem Be quiet! Light Wings White trafią do sprzedaży 11 kwietnia, a więc pozostało jakieś 2 tygodnie.

Nowe, stare wentylatory w ofercie marki

Dlaczego nowe, a zarazem stare? Bowiem model ten mieliśmy okazję poznać już 2 lata temu, a teraz poznajemy jego odświeżoną wersję przy okazji w białej kolorystyce. Wentylatory występują w dwóch wersjach: standardowej oraz z dopiskiem “high-speed”, która dedykowana jest do pracy na chłodnicach, bowiem kręcą się z prędkością nawet 2500 RPM (300 RPM szybciej), a w przypadku pierwszej jej wersji proponowane umieszczenie jest po prostu w obudowie. Możemy również wybierać pomiędzy wielkością 120 oraz 140 milimetrów. Łożysko znajdujące się wewnątrz wentylatorów jest typu rifle i jego żywotność szacowane jest na nawet 60 tysięcy godzin.

Be quiet! Light Wings White 120 PWM Be quiet! Light Wings White 120 PWM high-speed Be quiet! Light Wings White 140 PWM Be quiet! Light Wings White 140 PWM high-speed Wymiary 120 x 120 x 25 120 x 120 x 25 140 x 140 x 25 140 x 140 x 25 Prędkość maksymalna 1700 2500 1500 2200 Ciśnienie powietrza 1,66 mmH2O 2,6 mmH2O 1,49 mmH2O 2,3 mmH2O Głośność pracy 20,6 dB(A) 31 dB(A) 23,3 dB(A) 31 dB(A) Żywotność 60 000 h 60 000 h 60 000 h 60 000 h Podświetlenie ARGB LED ARGB LED ARGB LED ARGB LED

Dostępność oraz ceny Be quiet! Light Wings White

Jak już wcześniej wspomniałem wentylatory trafią do sprzedaży 11 kwietnia i warto pamiętać o tym, że będą dostępne wyłącznie w trójpakach. Producent będzie dołączać do zestawu poza niezbędnymi akcesoriami oraz instrukcją obsługi, także dodatkowy kontroler ARGB LED, który również jest utrzymany w białej kolorystyce, tak aby się nie wyróżniał. Poniżej prezentuję cennik:

Light Wings White 120mm PWM – 69,90 euro (ok. 328 zł)

Light Wings White 140mm PWM – 72,90 euro (ok. 342 zł)

Light Wings White 120mm PWM high-speed – 69,90 euro (ok. 328 zł)

Light Wings White 140mm PWM high-speed – 72, 90 euro (ok. 342 zł)

Źródło: be quiet!