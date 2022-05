Jeśli poszukujesz samochodu z napędem na cztery koła, który będzie oferował dobre wyposażenie, a przy okazji nie obciąży znacznie Twojego budżetu domowego, wybór jest jeden. Mam nadzieję, że mój test Dacia Duster 4×4 1.5 dCi udowodni Ci, że nie ma sensu szukać innego auta.

Duster gościł już na łamach naszego portalu w 2018 roku. Już wtedy otrzymał dobrą ocenę i co tu dużo pisać – wcale nie dziwiło mnie to, że przy kolejnym spotkaniu również ciężko mi będzie się do czegokolwiek przyczepić. W ubiegłym roku sprzedano blisko 190 tysięcy egzemplarzy w Europie. Mnie to zupełnie nie dziwi. Jeśli ktoś „ma parcie” na to, by kupić nowy samochód, który będzie wyposażony w napęd na cztery koła, nie ma innej opcji. Tak naprawdę, w tym budżecie nie ma alternatywy.

Test Dacia Duster 4x4 1.5 dCi - rozsądny wybór 43

W bazowej wersji Dustera za 65 tysięcy złotych co prawda nie dostaniemy 4×4, ale już w testowanej przeze mnie Prestige – owszem! Opcje są dwie – albo benzyna 150-konna, albo diesel 115-konny. Obie startują od 94 tysięcy zł. Dziwi mnie natomiast brak połączenia skrzyni automatycznej z napędem na wszystkie koła. Chcesz 4×4? Pozostaje Ci 6-biegowy manual.

Test Dacia Duster 4×4 1.5 dCi – odświeżony wygląd

Producent idzie z duchem czasu i znów delikatnie odświeżył ten model. Dacia Duster zyskała lekko przeprojektowany grill, a także nowe reflektory, które przypominają mi te z Audi A6 C7 po liftingu.

Test Dacia Duster 4x4 1.5 dCi - rozsądny wybór 44

We wnętrzu nie zauważyłem wielkich zmian. Nadal mamy twarde, ale dobrze spasowane plastiki. Plusem jest bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto. Fotele są wygodne, ilość miejsca nad głową i na nogi odpowiednia. Plus za dwa porty USB z tyłu i dwa z przodu.

Ogólnie nie oszukujmy się, widać, że jest to tanie auto, ale test Dacia Duster 4×4 pokazuje, że twarde plastiki i spore cięcia budżetowe nie muszą iść w parze z tandetą. Chyba to polubili klienci, którzy wybierają Dustera. Jest tu twardo, ale ładnie i w miarę komfortowo.

Test Dacia Duster 4x4 1.5 dCi - rozsądny wybór 45 Test Dacia Duster 4x4 1.5 dCi - rozsądny wybór 46 Test Dacia Duster 4x4 1.5 dCi - rozsądny wybór 47

Przeszkadzać może nieco mały bagażnik, który ma zaledwie 376 litrów. Plus za dwa haczyki na reklamówki z zakupami i gniazdo zapalniczki. Tak czy inaczej, fajnie by było mieć trochę więcej miejsca na bagaże.

Test Dacia Duster 4x4 1.5 dCi - rozsądny wybór 48

Jak jeździ Dacia Duster 4×4?

Muszę przyznać, że ten mały silnik diesla o pojemności 1.5 i mocy 115 KM daje sobie radę. OK, przyspiesza do setki w 10,3 sekundy, ale w przypadku tych pierwszych kilometrów, odczuwamy, jakby samochód był zdecydowanie szybszy. Z przymrużeniem oka mogę stwierdzić, że w mieście nikt z Wami nie ma szans. Przynajmniej takie odnosiłem wrażenie.

Test Dacia Duster 4x4 1.5 dCi - rozsądny wybór 49

Plusem jest niewielkie spalanie, które po dwóch tysiącach kilometrów oscylowało w okolicach 6,8 litra na setkę. Jeśli pojedziecie spokojnie, bez problemu zejdziecie poniżej 5 litrów. Mam na myśli jazdę do około 90 km/h. Na ekspresówce będzie to 6,5 litra. W mieście celowałbym w 7 – 8 litrów. Przy dzisiejszych cenach paliwa są to rewelacyjne wyniki.

Test Dacia Duster 4x4 1.5 dCi - rozsądny wybór 50

Jeśli chodzi o samą jazdę, jest miękko, przez co nie radzę jakoś odważnie wchodzić w zakręty. Test Dacia Duster 4×4 udowadnia, że to samochód przeznaczony do spokojnego podróżowania. Oczywiście, z racji napędu na cztery koła w terenie również radzi sobie zaskakująco dobrze. Szczególnie, gdy zablokujecie napęd. Wydaje mi się, że wystarczyłoby zamontować dobre opony i lekko podwyższyć auto, a Duster faktycznie dawałby radę sobie świetnie w lekkim terenie.

Test Dacia Duster 4x4 1.5 dCi - rozsądny wybór 51

Zaskoczony jestem również poziomem wyposażenia, jakie znajdziemy w tym wariancie. Oprócz wspomnianego napędu na cztery koła mamy podgrzewane fotele, asystenta martwego pola, system kamer 360 stopni (co może przydać się w terenie), czujniki parkowania z przodu i tyłu, automatyczną klimatyzację i całkiem dobrze grające audio. To znaczy, oczywiście, nie będzie to ani Bose, ani rzecz jasna Bowers ale nie ma tragedii. Mamy również tempomat i bezprzewodowy system Apple CarPlay i Android Auto. Krótko mówiąc, wszystko, czego można oczekiwać od nowoczesnego samochodu. No, może jeszcze przydałby się aktywny tempomat, ale nie ma co wymagać cudów.

Test Dacia Duster 4x4 1.5 dCi - rozsądny wybór 52