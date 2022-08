Test Porsche Macan 2.0 2022 – tak się robi „daily car”.

Czy dwa litry pojemności i 265 KM mocy to wystarczające wartości, które może oferować przedstawiciel ze Stuttgartu? Test Porsche Macan 2.0 2022 z bazowym silnikiem pokazał mi, że obawy są „nie na miejscu”.

Test Porsche Macan – wygląd zewnętrzny

Koło samochodów ze znaczkiem Porsche na masce nie przejdziecie obojętnie. Nie ważne czy to flagowe modele czy bardziej budżetowe egzemplarze. Marka ze Stuttgartu wyznaczyła swoje oryginalne trendy. Częste narzekania na niemiecki design aut jest spowodowany sztampowością i brakiem polotu w konstrukcji. Marka Porsche to taki „rodzynek”, który od lat rozpieszcza fanów motoryzacji na całym świecie. To mieszanka wybuchowa niemieckiej precyzji z bardzo subtelnie i wręcz erotycznie narysowaną linią nadwozia. Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś, kto na pytanie: “czy podobają ci się samochody Porsche” odpowiedział przecząco? Bo ja nie.

Porsche Macan to jeden z tańszych wariantów aut od giganta ze Stuttgartu. Jest to model skierowany przede wszystkim do tych, którzy chcą cieszyć się samochodem na co dzień w dość „rozsądnych pieniądzach” jak na tę markę premium.

Nasz egzemplarz testowy pomimo posiadania bazowego silnika był z zewnątrz i wewnątrz doposażony “po kokardę”. Lakier Gentian Blue metallic przyozdabiał całe nadwozie i tak jak nie jestem zwolennikiem odcienia niebieskiego, tak ten robi świetne wrażenie. Nic tak nie dodaje uroku tak, jak świetnie dobrane koła, a te w testowym egzemplarzu to istny majstersztyk. 21-calowe obręcze wraz z szeroką oponą (295mm tył, 265mm przód) dodają do całości dużo “smaku”. Standardem dla wszystkich odmian Macana stały się reflektory LED w technologii Porsche Dynamic Light System, które działają perfekcyjnie. Tył samochodu to bardzo zgrabna bryła, opadający dach nadaje sportowego charakteru, a odczucia wizualne podkręca sportowy wydech wraz z dyfuzorem. Moim ulubionym elementem jest świecąca belka LED na całej długości bagażnika.

Samochód może wydawać wam się mały, czasem nawet nazywa się go “małym Cayenne”. Nic bardziej mylnego! Porsche Macan to spory samochód, a jego wymiary to 472 cm długości, 192 cm szerokości i 162 cm wysokości przy rozstawie osi 280 cm.

Test Porsche Macan 2.0 – wyposażenie wnętrza

Porsche Macan rozpieszcza oko swoją zewnętrzną aparycją, ale również sprawia, że za jego sterami czujemy się jak w jednym z pięciogwiazdkowych hoteli. Materiały oraz wykończenie wnętrza stoi tu na najwyższym poziomie. Dobór elementów skórzanych wraz z aluminiowymi dekorami tworzą piękną i spójną całość. Na górze deski rozdzielczej widnieje klasyczny analogowy zegar, który jest ewidentnym nawiązaniem do modeli sprzed lat. Ciekawym, a wręcz nostalgicznym zabiegiem jest pozostawienie analogowego obrotomierza i prędkościomierza. Cyfryzacja wkradła się jedynie w mały, okrągły wyświetlacz po prawej stronie, który wyświetla najważniejsze informacje o podróży, jak również multimedia czy nawigację.

Fotele w Porsche Macan to istne dzieło sztuki. Wyglądają nieziemsko i, co najważniejsze, są bardzo wygodne. Te w testowanym egzemplarzu były w pełni elektryczne, posiadały przeszycie w kolorze nadwozia oraz podgrzewanie i wentylację. Na uwagę zasługuje panel środkowy. Po ostatnim liftingu przyciski haptyczne wyparły fizyczne. Takie rozwiązanie jest wygodne, jednak trzeba przyznać, że utrzymanie w czystości panelu pokrytego piano black graniczy z cudem.

Główny ekran multimediów jest “wtopiony” w deskę rozdzielczą. Takie umiejscowienie nie zakłóca widoczności oraz jest przystępniejsze w obsłudze. System działa wzorowo i intuicyjnie. Na pokładzie znalazł się bezprzewodowy Android Auto/Apple Carplay. Audiofilów “pięści” brzmienie z nagłośnienia od firmy Bose.

Test Porsche Macan 2.0 2022 – tak się robi „daily car".

Wrażenia z jazdy Porsche Macan 2.0

Pod maską testowanego Porsche Macan znalazł się bazowy silnik benzynowy. Mowa tu o czterocylindrowym 2.0 o mocy 265 KM. Całość zawiaduje dwusprzęgłowa skrzynia biegów (PDK) o siedmiu przełożeniach. Malkontenci powiedzą “Porsche bez przynajmniej V6 to nie Porsche”. Stając w obronie tego silnika powiem, że jest to wystarczająca moc. Przecież podobne silniki posiadają topowe modele samochodów ze średniej półki. W samochodach typu Cupra, Hyundai I30N czy Golf R każdy się rozpływa nad ich możliwościami, więc dlaczego tutaj jest inaczej? Bo Porsche to nie przystoi? No dajcie spokój.

Moc w tym samochodzie jest w zupełności wystarczająca na codzienne podróżowanie, dlatego też nazwałem go idealnym “daily car`em”. Ten zestaw potrafi rozpędzić się od 0 do 100km/h w nieco ponad 6 sekund, co jest znakomitym wynikiem jak na wcale niemały samochód. Adaptacyjne zawieszenie wraz z napędem 4×4 sprawia, że nie musimy się martwić o zjazd na bezdroża. Wiadomo, wszystko w granicach zdrowego rozsądku, gdyż nikt nie chciałby pokrzywić tych pięknych i olbrzymich felg.

Na asfalcie Porsche Macan rozwija skrzydła. Dostępne tryby pozwalają dostosować zachowanie samochodu do naszych upodobań. Jeśli potrzebujecie więcej emocji polecam tryb Sport lub Sport+, który dodaje dużo agresywnego charakteru. Auto z utwardzonym zawieszeniem bez problemu “wgryza” się nawet w ostre zakręty i daje przy tym poczucie pewności. Sporym zaskoczeniem jest wydech, który wydaje całkiem przyjemne dźwięki. Za pomocą jednego przycisku z kabiny otwieramy klapki, a w efekcie tego w sportowych trybach doświadczymy całkiem rasowego dźwięku, nawet jak na czterocylindrowy motor.

Macan to jeden z przedstawicieli marki Porsche, który poza sporym prestiżem użytkowania jest bardzo praktyczny. Bagażnik o pojemności 488 litrów pomieści spory pakunek, dzięki czemu z automatu staje się całkiem dobrą opcją dla większej rodziny.

Pozytywną stroną silnika 2.0 jest spalanie. Ten motor przy odpowiednim traktowaniu gazu potrafi odwdzięczyć się atrakcyjnym spalaniem. Jazda po mazurskich, krętych i… dziurawych drogach przyniosła spalanie rzędu 7.4l/100km. Przy trasach szybkiego ruchu potrzeba paliwa może przekroczyć 10l/100km. Jazda po mieście to prawdziwy “killer” bo tu ciężko zejść poniżej 11 litrów.