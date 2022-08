Kamera w samochodzie powinna być nie tylko dodatkiem, ale wręcz obowiązkiem. Tym bardziej, że wcale nie chodzi mi o udowodnienie naszej niewinności, ale właśnie nagranie wykroczenia. Test Xblitz S3 Duo udowadnia, że może być traktowany jako tani, a dobry wideorejestrator.

Wybierając produkt marki Xblitz dostajemy tak naprawdę dwie kamery, bowiem w zestawie znajduje się urządzenie z obiektywem, które montujemy na przedniej szybie, a także obiektyw na tył, który może być wykorzystywany również jako kamera cofania. Oczywiście, głównym zadaniem będzie nagrywanie wszystkiego, co dzieje się wokół naszego samochodu i już teraz możemy śmiało to stwierdzić – test Xblitz S3 Duo udowadnia, że jest godnym kompanem każdej podróży – zarówno tej w dzień, jak i w nocy. Ale zanim przedstawimy próbne nagrania, sprawdźmy dane techniczne.

Test Xblitz S3 Duo – tani i dobry wideorejestrator

Xblitz S3 Duo – specyfikacja techniczna

Model: Xblitz S3 Duo

Rozdzielczość nagrywania: przód – Full HD 1080p @ 30 fps, tył – VGA

Format zapisu: MOV, kodek: H,264

Kąt widzenia: 140 stopni

Wyświetlacz: LCD, przekątna 2,4 cali

Funkcje dodatkowe: nagrywanie w pętli, detekcja ruchu, HDR, tryb nocny, G-Sensor

Pamięć: microSD, obsługiwane karty do 128 GB

Rodzaj uchwytu: przód – przyssawka do szyby, tył – klej + śruby (są w zestawie)

Wymiary i waga: 75 x 43 x 22 mm, 83 g

Jak widać, pod kątem technicznym jest to raczej budżetowa kamera samochodowa i świadczy o tym również jej cena, która wynosi obecnie 249 złotych. Niech was jednak nie zwiedzie cena, bowiem potencjalny klient zyskuje naprawdę solidną zawartość zestawu. Oprócz kamery Xblitz S3 Duo otrzymujemy również obiektyw na tył, ładowarkę „wpinaną” do gniazda zapalniczki, niezbędną dokumentację (instrukcja obsługi w języku polskim, angielskim, niemieckim i czeskim), a także czytnik kart pamięci typu microSD. Co ciekawe, w opakowaniu znalazła się także naklejka z logo marki, która informuje innych uczestników ruchu o tym, że nagrywamy materiał za pomocą kamery Xblitz. Szkoda tylko, że nie ma przewodu, który pozwoliłby nam na podłączenie kamery z komputerem, aczkolwiek nie jest to wada – mamy przecież czytnik kart pamięci.

Test Xblitz S3 Duo – tani i dobry wideorejestrator Test Xblitz S3 Duo – tani i dobry wideorejestrator

Test Xblitz S3 Duo – wygląd wideorejestratora

Testowana kamera samochodowa cechuje się kompaktowym rozmiarem i jest to duży plus, bowiem nie będzie nam przeszkadzała w widoczności podczas podróżowania. Tak czy inaczej, producent praktycznie na całej części tylnej „zmieścił” ekran, za pomocą którego sterujemy oprogramowaniem, a także mamy podgląd na to, co nagrywa obiektyw. Oczywiście, widzimy tam również podgląd z tylnej kamerki, kiedy aktywujemy bieg wsteczny.

Test Xblitz S3 Duo - tani i dobry wideorejestrator

Pozostając przy temacie wizualnym, obok ekranu znajdziemy cztery przyciski odpowiedzialne za sterowanie oprogramowaniem. Na górze umieszczono port mini USB i gniazdo AV, do którego podłączamy drugi obiektyw. Lewa strona to miejsce na kartę pamięci. Widzimy tam również spore otwory w obudowie, dzięki którym odprowadzane jest ciepło generowane przez elektronikę. Tak samo na spodniej części obudowy, w której dodatkowo znajduje się reset.

Test Xblitz S3 Duo - tani i dobry wideorejestrator Test Xblitz S3 Duo - tani i dobry wideorejestrator Test Xblitz S3 Duo - tani i dobry wideorejestrator Test Xblitz S3 Duo - tani i dobry wideorejestrator

Jeśli chodzi o całokształt, test Xblitz S3 Duo udowadnia, że sprzęt został wykonany solidnie. Nie ma żadnych „negatywnych odczuć” podczas analizy wykonania testowanej kamery. Wręcz przeciwnie!

Test Xblitz S3 Duo - tani i dobry wideorejestrator

Oprogramowanie oraz codzienne użytkowanie kamery

W tym przypadku raczej nie trzeba się rozpisywać. Mamy do czynienia z oprogramowaniem w pełni spolszczonym. Dodatkowo jest ono zaprojektowane bardzo intuicyjnie, a to oznacza, że jego obsługa jest bardzo łatwa. Tak naprawdę, znając życie, zaglądniemy tam tylko raz, aby ustawić interesujące nas opcje i możemy o tym zapomnieć, ponieważ wszystko dzieje się tak naprawdę automatycznie. Kamera samochodowa włącza się wraz z aktywacją zapłonu i wyłącza, kiedy my wyłączymy silnik. Jeśli wideorejestrator wykryje ruch za sprawą G-Sensora, uruchomi nagrywanie, aby zachować dowód.

Jeśli chcemy, aby działała również kamera cofania, będziemy musieli podłączyć odpowiednie przewody do skrzyni biegów. Nie jest to trudna operacja, aczkolwiek jeśli się na tym nie znamy, warto skorzystać z pomocy osoby, która ma na ten temat większe pojęcie. Po poprawnej instalacji, kiedy włączymy bieg wsteczny, kamera automatycznie uruchomi drugi obiektyw, abyśmy mieli podgląd na to, co dzieje się za naszym samochodem.

Test Xblitz S3 Duo – tani i dobry wideorejestrator

Test Xblitz S3 Duo – próbne nagrania

Nie jest to pierwsza moja styczność z kamerami marki Xblitz. Zazwyczaj sprzęt ten cechował się dobrym stosunkiem ceny do jakości. Jak jest tym razem? Przede wszystkim nie spodziewałem się wybitnie wysokiej jakości obrazu, ponieważ jest to przecież model budżetowy. O ile w dzień nagrania wyglądają świetnie, o tyle test Xblitz S3 Duo potwierdził, że w nocy możemy mieć problem z odczytem rejestracji w przypadku samochodów w ruchu. Z resztą, musicie zobaczyć sami. Poniżej prezentujemy materiał wideo, w którym prezentujemy kamerę wizualnie, a także przedstawiamy próbne nagrania wykonane w dzień, jak i w nocy.

Jeśli zainteresowała Cię kamera Xblitz S3 Duo, możesz ją kupić w sieci Media Expert.

