Thule Arcos, box bagażowy inny niż wszystkie!

Daleka podróż wiąże się z większymi bagażami. Nie wszystkie samochody mogą zaoferować pojemny bagażnik, dlatego idealnym rozwiązaniem w takim przypadku jest box bagażowy Thule Arcos, który montowany jest na tyle auta! Jest to rozwiązanie, które niesie za sobą wiele pozytywów.

Box bagażowy inny niż wszystkie

Boxy bagażowe z reguły montowane są na dachu samochodu, co sprawia, że nie tylko bagaże są trudno dostępne, ale również wpływa to na aerodynamikę samochodu. Efektem tego wyższe spalanie. Z boxem bagażowym Thule Arcos oba te problemy po prostu przestają istnieć. Dlaczego?

Thule Arcos różni się od innych boxów bagażowych, montowany jest bowiem na tyle auta, dzięki czemu w szybki sposób zyskamy dostęp do schowanych tam rzeczy, a schowanie go za całym autem sprawia, że nie ma on negatywnego wpływu na aerodynamikę naszego samochodu. Jest to rozwiązanie zarezerwowane dla samochodów z hakiem holowniczym. Jeśli nie możesz zainstalować klasycznego boxa na dachu, to będzie idealny wybór.

Nieoczywisty montaż boxa Arcos sprawia, że dostęp do bagażów jest lepszy i nie wpływa on negatywnie na aerodynamikę samochodu!

Thule Arcos to sposób na większą pojemność ładunkową i… mniejsze spalanie!

Box bagażowy Thule Arcos zwiększa pojemność bagażową naszego samochodu, w żaden sposób nie wpływa na widoczność podczas jazdy i jest opcją w przypadku, kiedy nie ma możliwości zamontowania dachowego boxu bagażowego, co może wystąpić w przypadku samochodów elektrycznych. Box jest opływowy i ma niskoprofilowy kształt, a jego obudowa została wykonana z najwyższej jakości materiału odpornego na uderzenia i wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Stabilna konstrukcja chroni bagaże przed błotem czy wodą.

Z racji tego, że dach pozostaje wolny, możemy zamontować tam inny ładunek, jak np. rowery, kajak czy kolejny box bagażowy! Co ciekawe, zamontowanie boxu na tyle samochodu sprawia, że zużycie energii, jak i paliwa potrafi nawet spaść! W niezależnych testach przeprowadzonych przez szwedzki magazyn “Vi Bilägare” okazało się, że wyniki spalania/zużycia energii były niższe nawet o 4%!

Jednym ze sposobów na uzyskanie dodatkowej przestrzeni bagażowej bez zwiększania zużycia energii, jest zamontowanie boxu bagażowego na haku. Ustaliliśmy, że zarówno w autach benzynowych, jak i elektrycznych, zużycie energii/paliwa było nieco niższe podczas podróży z boxem niż bez niego. fragment z testu magazynu “Vi Bilägare”

Box bagażowy montowany na tyle samochodu, Thule Arcos, dostępny jest w dwóch wersjach – Arcos M o pojemności 300 litrów, oraz Arcos L, którego pojemność wynosi 400 litrów. Ten pierwszy został wyceniony na 6 599 złotych, natomiast większa wersja to koszt 6 799 PLN. Oba modele trafią na rynek 1 lutego 2023 roku.

