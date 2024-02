To Twoja okazja! Logitech Snow Days na Amazon! Co za ceny!

Poszukujesz nowej myszy lub klawiatury, bo stary zestaw już nie daje rady? Teraz jest na to świetna okazja, ponieważ na Amazon ruszyło wydarzenie Logitech Snow Days! Podczas kilku dni promocji możesz kupić urządzenia tej marki w naprawdę atrakcyjnych cenach! Nie ma na co czekać!

Czas na nową mysz i klawiaturę!

Wydaje się, że w tym roku zimowej scenerii już nie doświadczymy i czeka nas “szarówka”. Logitech postanowił to jednak zmienić, ponieważ w internetowym sklepie Amazon ruszyła akcja “Snow Days” przygotowana właśnie przez producenta peryferii komputerowych! Jeśli szukacie nowych zestawów do swojego komputera, to teraz jest na to pora.

Akcja potrwa od 12 do 18 lutego 2024 roku! Warto się śpieszyć!

Akcja Snow Days potrwa od 12 do 18 lutego 2024 roku. Podczas tej akcji urządzenia w białej kolorystyce zostały przecenione i można kupić je w naprawdę atrakcyjnych cenach! Wybór jest naprawdę spory, dlatego też każdy znajdzie coś dla siebie.

Logitech Snow Days na Amazon to białe szaleństwo

Urządzeń biorących udział w akcji Snow Days na platformie Amazon jest sporo. Wśród przecenionych produktów znajdziemy m.in.:

Zestaw MX Anywhere 3 for Mac i MX Keys Mini, który jest idealny rozwiązania dla osób, które spędzają długie godziny przy komputerze. Zestaw ten szczególnie sprawdzi się w rękach programistów, analityków, projektantów i grafików. Mysz MX Anywhere 3 gwarantuje precyzję podczas pracy i mobilność, natomiast klawiatura MX Keys Mini zachwyca kompaktowymi wymiarami, minimalistycznym designem i inteligentnym podświetleniem. Obydwa bezprzewodowe urządzenia umożliwiają łączenie się z trzema innymi urządzeniami jednocześnie, co sprawia, że są to niezastąpione narzędzia do komfortowej i efektywnej pracy.

MX Keys Mini MX Anywhere 3 for Mac

Z kolei zestaw klawiatury Pebble Keys 2 i myszy Pebble Mouse 2 to doskonały wybór dla osób pracujących zarówno w biurze, jak i w domu. Nowoczesne i minimalistyczne produkty, nie tylko zachwycają designem, ale oferują również kompaktowe wymiary, które umożliwiają wygodną pracę nawet w podróży. Oba te urządzenia pozwalają na bezprzewodowe połączenie z aż trzema innymi urządzeniami jednocześnie. Do przełączenia się między urządzeniami wystarczy jedno kliknięcie!

Zestaw klawiatury Pebble Keys 2 i myszy Pebble Mouse 2

Jeśli szukasz wygodnego gryzonia, to modele mysz Lift będą strzałem w dziesiątkę. Urządzenia te to połączenie elegancji, wydajności i ergonomiczności w jednym. Dzięki innowacyjnej pionowej konstrukcji, doskonale dostosowanej do naturalnego ułożenia dłoni, myszki z serii Lift zapewniają komfortową pracę przez cały dzień, dbając o zdrowie i dobre samopoczucie użytkownika. Model ten dostępny jest zarówno dla komputerów Mac, jak i z systemem Windows.

Mysz z serii Lift.

Zestaw MK295 to coś dla osób, lubiących ciszę. Zarówno mysz, jak i klawiatura wykorzystuje innowacyjną technologię SilentTouch, która eliminuje 90 proc. hałasu generowanego przez te urządzenia. Mysz MK295 gwarantuje precyzję podczas pracy, natomiast klawiatura dba o wydajność i komfort pisania. Nad swobodą ruchu czuwa łączność bezprzewodowa.

Zestaw MK295 z systemem Silent Touch.

Idealny towarzysz spotkań online i telekonferencji to słuchawki H390, które łączą doskonały dźwięk z wygodnym designem. Dzięki nim uczestnicy zapewniają profesjonalną obecność na firmowych spotkaniach w sieci. Kamera StreamCam stanowi perfekcyjne narzędzie do tworzenia wysokiej jakości transmisji wideo. Dzięki zaawansowanej technologii i rozdzielczości Full HD, StreamCam to kompleksowe rozwiązanie dla osób, które oczekują doskonałej jakości zarówno dźwięku, jak i obrazu.

Kamera Full HD StreamCam. Słuchawki H390.

Wszystkie urządzenia biorące udział w promocji znajdziecie pod tym linkiem.

Źródło: opr. wł./info. prasowa