Toyota hybrydowa – opis zalet i działania hybrydowego napędu

Samochody hybrydowe sprzedają się coraz częściej i są już obecne w ofercie każdego liczącego się producenta. Na szybko zmieniającym się rynku, niezmienna pozostaje pozycja Toyoty, której modele zajmują czołowe lokaty w rankingu bestsellerów. Co sprawia, że na szczycie listy hybrydowych przebojów stale pojawia się “Toyota hybrydowa”. Konkretnie, wybrzmiewają nazwy takie, jak Corolla, Yaris, RAV4 czy Toyota C-HR? Stoi za tym szereg konkretnych argumentów, a żeby odkryć źródło sukcesu warto cofnąć się o ponad ćwierć wieku, do czasów, gdy Toyota pokazała pierwsze masowo produkowane auto hybrydowe, które, jak się później okazało, nadało rytm zmianom na motoryzacyjnym rynku.

Toyota hybrydowa. Jak działa hybrydowy napęd w samochodach Toyoty?

O tym, jak genialny był projekt układu napędowego Priusa pierwszej generacji świadczy fakt, że obecnie stosowany napęd hybrydowy piątej generacji działa według tych samych założeń. Auto hybrydowe Toyoty, niezależnie od generacji, ma pod maską silnik spalinowy i silnik elektryczny. Za przenoszenie napędu odpowiada przekładnia e-CVT, a energia jest magazynowana w akumulatorze trakcyjnym. Nad wszystkim czuwa oprogramowanie, które zarządza przepływem energii tak, by maksymalizować korzyści. Prosta konstrukcja była udoskonalana przez wiele lat, a niedawno doczekał się wariantu, w którym bateria jest większa i oferuje możliwość ładowania z zewnętrznego źródła. Hybryda plug-in to układ, który wyróżnia chociażby nową Toyotę Prius.

Napęd hybrydowy Toyoty wykorzystują wymienione wyżej podzespoły by wprawiać auto w ruch wyjątkowo efektywnie. To zasługa zoptymalizowanego oprogramowania i dopracowanych podzespołów. Gdy auto zwalnia, jedzie z niewielką prędkością lub nie wykorzystuje znacznej mocy, za napęd odpowiada silnik elektryczny. W razie potrzeby, np. przy wyższej prędkości lub przyspieszaniu, silnik spalinowy przejmuje obowiązki i napędza koła. Energia jest odzyskiwana podczas hamowania – zgodnie z duchem zero waste, nic się tu nie marnuje! Gdy samochód zwalnia, hybryda ładuje baterię po to, by wykorzystać energię podczas ponownego rozpędzania lub jazdy z niewielką prędkością.

Samochód hybrydowy Toyoty (jeśli nie jest to wspomniana wyżej hybryda plug-in) to tak zwana “pełna hybryda”, w której silnik spalinowy nie musi pracować podczas jazdy i możliwa jest jazda wyłącznie przy wykorzystaniu napędu elektrycznego. Co więcej, samochody hybrydowe Toyoty, w miejskich warunkach potrafią poruszać się w bezemisyjnym trybie przez ponad 3/4 czasu jazdy.

Główne zalety hybrydowych samochodów Toyoty

Jakie są zalety opisanej wyżej konstrukcji? Kierowcy najczęściej chwalą sobie niskie zużycie paliwa. Umiarkowany apetyt na paliwo to więcej pieniędzy w portfelu, ale i niższy poziom emisji szkodliwych substancji. Samochody hybrydowe Toyoty wyróżniają się niskim spalaniem niezależnie od wielkości i klasy, a elektryfikacja przynosi wymierne korzyści zarówno w miejskim Yarisie jak i rodzinnym, 7-osobowym Highlanderze. Średnie spalanie pierwszego to zaledwie od 3,8 l/100 km. Ten drugi, mimo niemal 5-metrowego nadwozia i trzech rzędów siedzeń, zadowala się zużyciem od 6,6 litra benzyny na każde 100 km.

Choć z hybrydą w garażu, portfel kierowcy chudnie jakby wolniej, nie tylko niższe zużycie paliwa jest argumentem za wyborem Toyoty. Auto hybrydowe jest również przyjazne dla środowiska i w mniejszym stopniu wpływa na jakość powietrza, którym oddychamy. To szczególnie istotne w miastach, w których wysokie stężenie spalin jest realnym problemem. Hybryda, a szczególnie hybryda plug-in pozwala ograniczyć emisję szczególnie w miejskim cyklu jazdy. Oprócz zmniejszenia ilości spalin, istotne jest również hamowanie rekuperacyjne, podczas którego energia wraca do akumulatora. Odbywa się ono przy pomocy silnika elektrycznego, co przekłada się na mniejszą ilość pyłu z klocków hamulcowych.

Wreszcie, warto wspomnieć o tym, że samochody hybrydowe Toyoty prowadzi się po prostu przyjemnie. Płynne przyspieszenie, szybka reakcja na gaz, brak zwłoki podczas przyspieszania i liniowa praca przekładni sprawiają, że jazda hybrydą jest relaksująca. Osiągi zelektryfikowanych modeli Toyoty również imponują. Pod tym względem na szczególną uwagę zasługują hybrydy plug-in. Toyota RAV4 Plug-in przyspiesza do setki w czasie 6 sekund, a nowy Prius potrzebuje na to zaledwie 6,7 s.

Toyota C-HR – flagowy model hybrydowy marki

Auta hybrydowe już dawno przestały być tylko ciekawostką, a ten rodzaj napędu trafił już do samochodów każdego możliwego segmentu. Szczególnie często można spotkać go w SUV-ach i crossoverach. W tej klasie prym wiedzie Toyota C-HR, która doczekała się niedawno drugiego, zupełnie nowego wydania. Futurystyczne linie, które wyróżniały poprzednika znalazły kontynuację w modelu nowej generacji. Widać, że projekt nadwozia został opracowany od nowa, ale dobrze znany charakter C-HR pozostał na swoim miejscu. Wiemy zatem, że styliści przyłożyli się do pracy, a co przygotowali inżynierowie odpowiedzialni za napęd?

W tej kwestii również wszystko jest na swoim miejscu. Wśród dostępnych opcji znalazł się układ 1.8 Hybrid o mocy 140 KM, a także 2.0 Hybrid Dynamic Force rozwijający 197 KM mocy systemowej. Nowością jest napęd na cztery koła AWD-i, w którym tylną oś napędza dodatkowy silnik elektryczny. Zastosowano tu hybrydę piątej generacji co oznacza świetne wrażenia z jazdy i symboliczne zużycie paliwa. O jakich wartościach mówimy? Od 4,8 l/100 km i 7,9 s do setki (w wersji 2.0 Hybrid Dynamic Force) to dane, które nie pozostawiają nic do życzenia.

Nowa Toyota C-HR imponuje również wyposażeniem. Już w podstawowej wersji otrzymujemy dwustrefową klimatyzację, LED-owe światła, kamerę cofania, adaptacyjny tempomat, cyfrowe zegary, system monitorowania martwego pola w lusterkach czy asystent bezpiecznego wysiadania. Bogatsza odmiana Style dodaje do tego m.in. 18-calowe felgi aluminiowe, podgrzewaną kierownicę i fotele przednie, system bezkluczykowego dostępu do samochodu, a także nawigację Connected z 4-letnią, darmową transmisją danych. Poziom wyżej pozycjonowana jest wersja Executive, w której możemy cieszyć się z przednich foteli sportowych, elektrycznej regulacji fotela kierowcy, elektrycznie otwieraną i zamykaną klapą bagażnika, a także wykończeniami w kolorze fortepianowej czerni.

W ofercie jest również sportowo stylizowana wersja GR SPORT z 19-calowymi felgami, matrycowymi światłami LED i systemem kamer 360 stopni, a wariant Executive Premiere Edition wyróżnia się cyfrowym lusterkiem wstecznym, wyświetlaczem head-up na przedniej szybie i systemem Premium Audio JBL. Drugi z wariantów dostępnych na start sprzedaży to GR SPORT Premiere Edition, w którym standardem są 20-calowe felgi aluminiowe, dach oraz tylna część auta w kolorze fortepianowej czerni oraz HUD na przedniej szybie. Kompletna lista elementów wyposażenia nowej Toyoty C-HR jest jeszcze bardziej imponująca i o wiele, wiele dłuższa.

Szukasz SUV-a? Nowy RAV4 to świetne rozwiązanie!

Toyota RAV4 to auto hybrydowe w nadwoziu rodzinnego SUV-a. Wszechstronność jednego z najpopularniejszych modeli Toyoty można zauważyć już w katalogu. Auto występuje bowiem w wersjach o zróżnicowanych charakterach. Outdoorowy, terenowy sznyt? Wyróżnia on wersję Adventure, w której znalazły się 19-calowe felgi o specjalnym wzorze, plastikowe osłony zderzaków i nadkoli, a także skórzana tapicerka z pomarańczowymi przeszyciami. Wersja GR SPORT ma wyraźnie zaakcentowaną nutę sportu, a sztywniej zestrojony układ jezdny, specjalne, 19-calowe felgi, tylny dyfuzor i lakierowany na czarno przedni grill nie pozwalają zapomnieć, że Toyota to nie tylko samochody hybrydowe, ale i nieustające sukcesy w rajdach oraz wyścigach samochodowych.

Wróćmy jednak do RAV4 i wersji Executive, w której dominuje luksusowy klimat – 19-calowe felgi aluminiowe, system bezkluczykowy, tapicerka skórzana z perforacją i lusterko wsteczne z cyfrowym, kolorowym wyświetlaczem to podkreślają prestiżowy charakter auta. Oprócz tych trzech wersji wyposażenia, Toyota RAV4 jest dostępna również w wariantach Comfort oraz Selection, a w standardzie, w każdej wersji znajdziemy kamerę cofania, relingi dachowe, dwustrefową klimatyzację automatyczną, a także przednie i tylne czujniki parkowania.

Niezależnie od tego na jaką wersję wyposażenia się zdecydujemy, Toyota RAV4 będzie dzielnie służyć jako rodzinny, oszczędny samochód na długie wyprawy. Pod maską pracuje hybrydowy układ napędowy 2.5 Hybrid Dynamic Force o mocy 218 KM lub 222 KM (w wersji z napędem AWD-i). Średnie zużycie paliwa? Zaledwie od 5,5 l/100 km. Obok “tradycyjnej”, hybrydowej RAV4, w ofercie jest dostępna również hybryda plug-in, której oferta przedstawia się imponująco: 306 KM mocy, 6 sekund do setki i średnie spalanie na poziomie od 1 l/100 km!

Interesuje Cię miejska Toyota hybrydowa? Nowy Yaris Cross to auto dla Ciebie

To najmniejszy model wśród hybrydowych SUV-ów Toyoty. Yaris Cross niedługo po premierze stał się prawdziwym bestsellerem w swojej klasie. Nic dziwnego – segment B-SUV-ów nie widział jeszcze tak oszczędnego i wszechstronnego auta. Ekonomiczne silniki, napęd na przednią oś lub na wszystkie koła i aż 5 wersji wyposażenia – to po prostu musiało sprawdzić się w praktyce. Układ 1.5 Hybrid Dynamic Force to prawdziwy wzór w kwestii oszczędności. Średnie zużycie paliwa wynosi w hybrydowym Yarisie Cross zaledwie od 4,4 l/100 km.

Toyota Yaris w podstawowej wersji Active oferuje szereg najnowszych systemów bezpieczeństwa w standardzie, a na liście udogodnień z zakresu komfortu pojawiły się m.in. adaptacyjny tempomat czy system multimedialny z obsługą Apple CarPlay i Android Auto. Standardem w małym, hybrydowym SUV-ie jest też klimatyzacja automatyczna czy usługi łączności Toyota Connected Car. Bogatsza wersja Comfort wydłuża listę standardowego wyposażenia m.in. o kamerę cofania, kierownicę obszytą skórą, wycieraczki z czujnikiem deszczu czy 16-calowe felgi aluminiowe.

W wersji Executive Toyota hybrydowa oferuje naprawdę dobre wyposażenie! Możemy cieszyć się elektrycznie składanymi lusterkami, dwustrefową klimatyzacją, bezprzewodową ładowarką do smartfona, podgrzewanymi fotelami i 18-calowymi felgami aluminiowymi. Dwie topowe wersje Adventure i GR SPORT są kierowane do najbardziej wymagających klientów. Ta pierwsza wyróżnia się osłonami przedniego i tylnego zderzaka, tapicerką z elementami skóry ze złotymi przeszyciami, a także ciemną podsufitką. Toyota hybrydowa w wersji GR SPORT ma z kolei nieco obniżone i usztywnione zawieszenie, tapicerkę z ekologicznego zamszu Ultrasuede, szereg dodatków stylistycznych GR SPORT i dwukolorowe nadwozie.

Bezpieczeństwo i komfort jazdy hybrydowymi samochodami Toyoty

Auto hybrydowe to nie tylko oszczędność, ale i komfort. Wspomniane wyżej zalety hybrydowego układu Toyoty sprawiają, że jazda jest płynna, ekonomiczna, a gdy zachodzi taka potrzeba, również dynamiczna. Co jeszcze czyni ją bezpieczną? Jeśli mówimy o modelach japońskiej marki, warto wspomnieć o wyjątkowo bogatym wyposażeniu standardowym z zakresu bezpieczeństwa. Tym cechuje się Toyota hybrydowa. Daleko wykracza ono poza wymagane przez przepisy, a elementy takie, jak adaptacyjny tempomat, asystent pasa ruchu czy układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia sprawiają, że na pokładzie hybrydowej Toyoty po prostu jesteś w dobrych rękach.

Oprócz tego, wszystkie hybrydowe modele Toyoty są konstruowane w oparciu o platformę TNGA. To gwarancja komfortu i doskonałego prowadzenia, które od pewnego czasu wyróżniają auta z gamy producenta. W skrócie, nowa architektura to wyciszona praca zawieszenia, pieczołowite zestrojenie układu jezdnego i łatwość znalezienia idealnej pozycji za kierownicą.

Hybrydowy vs. konwencjonalny napęd – perspektywa Toyoty

Niektóre z modeli w gamie są wciąż dostępne w wersjach napędzanych konwencjonalnie. Czym różnią się więc samochody hybrydowe od napędzanych wyłącznie silnikami spalinowymi? Auta zelektryfikowane, takie jak Toyota hybrydowa, są bardziej oszczędne i lepiej dopasowane do potrzeb kierowców, zwłaszcza tych, którzy jeżdżą głównie po mieście – w każdej hybrydzie standardem jest w końcu automatyczna skrzynia biegów. Mniejsze wydatki na paliwo i dbałość o środowisko to kolejne korzyści. A jak dowodzą dane z rynku wtórnego niska utrata wartości wyróżnia hybrydy Toyoty już od lat. Czy potrzeba mocniejszego dowodu na ich trwałość i niezawodność?

Toyota a technologia hybrydowa – co dalej?

Elektryfikacja gamy modelowej jest obecnie celem każdego liczącego się producenta, a auta hybrydowe to krok w kierunku bezemisyjnej motoryzacji przyszłości. Toyota od lat eksploruje różne możliwości i nie boi się wprowadzać na rynek innowacji, które mają szansę przybliżyć nas do pożądanego celu zmniejszenia emisji. Co czeka nas więc po hybrydach i czy możemy spodziewać się, że zostaną one zastąpione przez inne rozwiązanie?

Na tę chwilę nie sposób ocenić jednoznacznie, jaka będzie przyszłość hybryd. Toyota proponuje klientom auta napędzane konwencjonalnie, hybrydy, auta elektryczne na baterie oraz wodorowe. Szansą na rozwój elektryków są m.in. baterie ze stałym elektrolitem, nad którymi inżynierowie Toyoty prowadzą intensywne prace. Ogniwa paliwowe (czyli napęd wodorowy) już teraz znajdują zastosowanie m.in. w autobusach czy pojazdach użytkowych. A hybrydy? Właśnie teraz jest ich czas. Dzięki technologii, która łączy to co najlepsze z dwóch światów możemy jeździć oszczędnie i zmniejszać emisje bardzo skutecznie. Właśnie to sugeruje, że samochody hybrydowe zostaną z nami jeszcze przez dłuższy czas. Dlatego też Toyota hybrydowa cieszy się tak dużym zainteresowaniem!

Interesuje Cię Toyota hybrydowa? Szukasz auta do firmy? Zobacz Yaris z kratką!