Polski oddział japońskiej marki wymontuje, a jak trzeba będzie to zamontuje ponownie tylną kanapę. I dzięki temu powstaje nowa Toyota Yaris z kratką, a więc w wersji ciężarowej. Ale to śmiesznie brzmi. Serio, zawsze mnie to śmieszyło. Nie będę oszukiwał. Myślałem, że takich aut już nie ma, a tu jednak.

Jeśli dobrze kojarzę, europaleta ma wymiar 120 x 80 cm. Przestrzeń ładunkowa, jaką oferuje nowa Toyota Yaris z kratką to 130 cm x 95 – 125 cm w zależności od wersji. Sam otwór załadunkowy ma wymiary 100 x 82 cm. Dodam jeszcze, że wysokość wersji ładunkowe, w zależności od wersji rzecz jasna, ma od 70 do 80 cm. A to oznacza, że takim Yarisem można “latać” na międzynarodówce jak busem. Brzmi jak plan, tym bardziej, że auto możemy kupić z silnikiem benzynowym 1.5 o mocy 125 KM oraz hybrydą 1.5 o mocy 116 KM. Mało tego, można wybrać jedną z wersji wyposażenia: Comfort, Executive, Selection Style lub GR SPORT.

Nowa Toyota Yaris z kratką. Zmieści się pizza 125 cm!

Nowa Toyota Yaris z kratką. Ciężarówka w wersji mini

Co ważne, ta zmiana Yarisa osobowego na ciężarowy wykonywana jest w Polsce. A to oznacza, że niezależnie czy chodzi o auto zamówione z fabryki, takie, które jest już transportowane, bądź znajduje się na miejscu – panowie przychodzą, robią demontaż tylnej kanapy z oparciami oraz pasów bezpieczeństwa, a w ich miejsce instaluje się kratkę oraz płaska podłogę. Mało tego, jak znudzi się nam prowadzenie firmy transportowej, zawsze możemy wrócić do przewozu osób, bowiem Toyota informuje, że można bez problemu przywrócić auto do konfiguracji seryjnej.

Ile kosztuje nowa Toyota Yaris w wersji ciężarowej?

Rzecz jasna, wszystko zależy od tego, jaki wariant wybierzemy. Sama konwersja kosztuje 4500 zł brutto. Sporo jak za wyciągnięcie kanapy i montaż kratki. Tak czy inaczej, wiecie ile kosztuje modyfikacja. Samo auto w wersji Comfort czyli podstawowej, z silnikiem 1.5 (benzyna) kosztuje 86 400 zł brutto. Można go kupić w leasingu KINTO ONE. Wtedy rata miesięczna może kosztować 1151 zł netto (jest to kwota “od”). Osoby, które bedą zainteresowane hybrydą, muszą przygotować więcej gotówki, bowiem cena tej odmiany startuje od 101 400 zł za opcję Comfort. Rata miesięczna leasingu w tym przypadku startuje od 1261 zł netto.

Jeśli interesuje was ten mini van, odsyłam do specjalnej strony producenta – marki Toyota.