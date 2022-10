TP-Link przedstawia Deco X73-DSL, czyli domowy system mesh xDSL ze wsparciem Wi-Fi 6

Martw strefy Wi-Fi w domach czy większych mieszkaniach, to częsty problem, który można rozwiązać dzięki Deco X73-DSL. TP-Link przedstawił nowy system mesh, który pozwala pozbyć się problemu ze słabym buforowaniem czy całkowitym brakiem internetu w domu.

TP-Link Deco X73-DSL gwarancją stabilnego i mocnego sygnału

TP-Link przedstawia rozwiązanie dla osób, które borykają się z problemem martwych stref internetowych w swoim miejscu zamieszkania. System mesh Deco X73-DSL to rozwiązanie dla posiadaczy łącza xDSL, który sprosta wymaganiom nawet najbardziej wymagających użytkowników. Model ten pracuje w standardzie Wi-Fi 6, co gwarantuje doskonały zasięg połączenia, stabilność transmisji bezprzewodowej, wysoką prędkość oraz pojemność. Jednostki Deco można połączyć w wydajny system Wi-Fi, który rozwiąże problem ze słabym zasięgiem połączenia internetowego w dużym mieszkaniu czy w wielopiętrowym domu.

Deco X73-DSL

TP-Link Deco X73-DSL gwarantuje doskonałe połączenie z internetem. W momencie, kiedy użytkownik przemieszcza się po domu z np. smartfonem czy tabletem, urządzenie to zawsze podłączy się do jednostki Deco, która w tym miejscu oferuje najlepsze połączenie. Całego procesu nawet nie zauważymy. Całość pracuje w najnowszym standardzie WiFi 6, dzięki czemu system jest w stanie zaoferować prędkość do 5400 Mb/s w dwóch pasmach – do 4804 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.

Doskonała szybkość i mnogość portów

Deco X73-DSL to urządzenie gwarantujące wysoką jakość połączenia internetowego w całym domu. Urządzenie posiada wbudowany modem VDSL/ADSL o prędkości do 350 Mb/s, co docenią osoby korzystające z łącza telefonicznego. Do wydajnej pracy w całym domu wystarczą dwie jednostki Deco, a jeśli zajdzie taka potrzeba, system ten można rozbudować o kolejne jednostki. X73-DSL jest kompatybilne ze wszystkim poprzedniki urządzeniami z serii TP-Link DECO.

Deco X73-DSL

Na pokładzie znajdziemy cztery gigabitowe porty Ethernet w każdym z urządzeń, dlatego też Deco X73-DSL jest gwarancją szybkiego połączenia przewodowego. Dzięki temu do systemu podłączymy komputer stacjonarny, telewizor Smart TV czy konsolę do gier i zapewnimy im jeszcze większą wydajność łącza internetowego. Urządzenie posiada także port USB 3.0, co pozwala na szybkie podłączenie dysku zewnętrznego i udostępnianie jego zasobów wszystkim użytkownikom podpiętym do sieci lokalnej. Wszystkie jednostki zostały również wyposażone w 3 porty RJ11.

Kompleksowa ochrona sieci i możliwość konfiguracji

TP-Link wyposażył mesz w zaawansowane technologie, które zwiększają funkcjonalność systemu mesh. Znajdziemy tutaj m.in. OFDMA oraz MU-MIMO. Technologie te zwiększają wydajność systemu i dając przy tym możliwość jednoczesnej transmisji danych przez kilka strumieni. Beamforming wpływa na lepszy zasięg i stabilność połączenia WiFi poprzez kierunkowanie wiązki sygnału połączenia bezprzewodowego w stronę podłączonych do systemu mesh urządzeń. Deco X73-DSL wyposażono także w QoS, co pozwala na nadawanie priorytetu poszczególnym urządzeniom i aplikacją w celu zwiększenia ich wydajności.

Deco X73-DSL

Urządzenie dba także o bezpieczeństwo sieci. Za ochronę transmisji odpowiada szyfrowanie WPA3 oraz usługa TP-Link HomeShield. Obie te funkcje pozwalają na personalizację funkcji i stworzenie bezpiecznej sieci bezprzewodowej zgodnie z wymaganiami i potrzebami użytkownika. Istnieje możliwość tworzenia profili każdego z użytkowników i ustawiania limitów treści i czasowych. Konfiguracja i zarządzenie systemem mesh odbywa się za pomocą aplikacji TP-Link Deco dostępnej na systemy Android i iOS. Co więcej, systemem można sterować za pomocą prostych poleceń głosowych po połączeniu z głośnikiem Alexa.

System trafi do sprzedaży w cenie około 780 złotych.

Źródło: TP-Link