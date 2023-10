Trailer GTA 6, według jednego z leakerów, ma wkrótce pojawić się w sieci. Internet przez te przecieki zaczął wrzeć, ponieważ to oznaczałoby oficjalną zapowiedź tak mocno wyczekiwanej gry. Oczywiście, czy to okaże się prawdą, wkrótce się przekonamy. Miejmy nadzieje, że tym razem nie mówimy o zmyślonych informacjach.

Wielka niewiadoma

O GTA 6 powiedziano już bardzo wiele, w sieci pojawiły się także wyciek z rozgrywki, która była pełna danych, co niepotrzebnie zaniepokoiło fanów serii. Gra stała się już swoistym mitem, który tworzony jest od 2014 roku. Wiemy też, że w grze będziemy poruszać się po mieście przypominającym Miami oraz to, że jednymi z głównych postaci będzie brat i siostra.

Można więc powiedzieć, że o grze wiemy sporo, jednak tak naprawdę jest ona wielką niewiadomą. Take-Two czy Rockstar Games w żaden sposób nie odnieśli się do przecieków, chociaż dobrze, że potwierdzili, że tytuł rzeczywiście powstaje i powinien trafić na rynek do 2026 roku. A do tego jeszcze sporo czasu. Pojawiła się jednak informacja, że trailer GTA 6 trafi do sieci już za kilka dni.

Trailer GTA 6 wkrótce w sieci?

Fani na całym świecie chcieliby zobaczyć trailer GTA 6, ponieważ tak długo czekają już na coś nowego. Piąta część jest grą kompletną i niczego jej nie brakuje, ale jest to też tytuł, który powstał w 2013 roku, czyli dekadę temu! Widać po nim ząb czasu. Trailer GTA 6 byłby więc zapowiedzią nowej odsłony tej legendarnej serii!

Trailer GTA 6 za kilka dni? Internet aż kipi od spekulacji!

Jeden z leakerów stwierdził, że trailer najnowszej odsłony serii Grand Theft Auto ukaże się 26 października, co pobudziło fantazję fanów. Czy jest to rzetelne źródło? Tego nie jesteśmy w stanie potwierdzić, jednak jeśli dołożymy do tego dość ciekawy wpis Rockstar Games, w którym fani zobaczyli nawiązanie do “szóstki” może w tym coś być. Czy więc naprawdę wkrótce zobaczymy zwiastun najnowszej gry GTA?

W tle ostatniego postu możemy zauważyć rzymską liczbę sześć, co fani odebrali jako nawiązanie do najnowszej części GTA.

