Twitter Blue już dostępny w Polsce oficjalnie. Jeśli chcecie mieć kilka korzyści, a do tego zweryfikowane konto, to musicie przyszykować się na spory wydatek, ponieważ Elon Musk postanowił sobie pozarabiać na Polakach. Ile kosztuje subskrypcja?

Twitter Blue już dostępny w Polsce i innych europejskich krajach

A więc stało się, Twitter Blue jest oficjalnie dostępny w Polsce, jak i w ponad 20 innych europejskich krajach. Teraz użytkownicy, którzy zdecydują się na zakup subskrypcji popularnego serwisu społecznościowego, zyskają kilka ciekawych funkcji i przede wszystkim przy swojej nazwie będą posiadać ikonkę potwierdzającą weryfikację konta.

Twitter Blue już dostępny w Polsce. Usługa działa już łącznie w 35 krajach. Co da nam wykupienie subskrypcji? Użytkownik z Twitter Blue może publikować wpisy o długości 4000 znaków, 60-minutowe filmik oraz ma możliwość edytowania swoich tweetów. Lista funkcji ma być rozwijana z czasem, ale czy warto teraz inwestować w abonament? Krótko – nie.

Elon oszalał. Cena abonamentu jest absurdalna

Twitter Blue już dostępny w Polsce i innych europejskich krajach, co oznacza, że osoby, które zdecydują się na zakup, będą mogli regularnie korzystać z nowych opcji niedostępnych dla zwykłych użytkowników. Cena jednak z pewnością nie zachęci, chyba, że naprawdę macie nadmiar gotówki. Jak prezentują się kwoty abonamentu?

31,25 zł miesięcznie (374,99 zł rocznie) – zapłata za cały rok;

36 zł miesięcznie (432 zł rocznie) – comiesięczna płatność

Twitter Blue już dostępny w Polsce. Elon, chyba Cię coś boli…

Problem polega na tym, że ceny, które widzicie wyżej to kwota netto. Po wybraniu pakietu i przejść do wykupienia subskrypcji cena idzie w górę, a to przez podatek VAT i wtedy za abonament Twitter Blue trzeba zapłacić:

461,24 zł – zapłata za cały rok;

44,28 zł miesięcznie – comiesięczna płatność.

Po przejściu na stronę zakupu subskrypcji ceny mocno wzrastają.

Jeśli więc zdecydujecie się na zakup Twittera Blue, to będziecie płacić więcej niż za abonament Disney Plus, Amazon Prime Video czy inne serwisy streamingowe. Zadajcie sobie więc pytanie, czy wyżej wymienione funkcje warte są tak dużej kwoty?

