Analizując wypowiedź Artura Sobonia, wiceministra finansów zmienia się zasada odliczania kwoty, która zmniejsza podatek. Efekt? Twoja wypłata w styczniu powinna być wyższa o 300 zł! Oczywiście, żeby nie było zbyt kolorowo, nie wszystkich dotyczy ta zmiana.

Wszystko wygląda na to, że pracownicy otrzymają wypłaty wyższe nawet o 300 złotych. Jak informuje Rzeczpospolita oraz Business Insider zaliczki na PIT będą w tym miesiącu wyliczane dokładnie tak samo, jak w miesiącu poprzednim, a więc w grudniu 2022. Główna zmiana to ta, dotycząca zasady odliczania kwoty, która zmniejsza podatek. Chodzi jednak o taką zasadę, która jest korzystna dla podatników. I właśnie w tym przypadku Artur Soboń w rozmowie z redakcją Rzeczpospolitej poinformował, że w niektórych przypadkach wypłaty mogą być wyższe.

Twoja wypłata w styczniu powinna być wyższa o 300 zł! Jak to

Twoja wypłata w styczniu powinna być wyższa o 300 zł! Kto może liczyć na podwyżki?

Do trzystu złotych więcej na konto otrzyma osoba, która pierwszy raz składa PIT-2 oraz wskaże w nim przysługujące podatkowe preferencje. Przykłady? Osoba, która w styczniu osiąga wiek emerytalny, a to z kolei oznacza nabycie uprawnień do ulg dla seniora.

Twoja wypłata w styczniu powinna być wyższa o 300 zł! Jak to

Na wyższe wypłaty mogą liczyć również osoby na umowie zlecenie oraz umówię o dzieło. Dotychczas, a więc do końca ubiegłego roku, nie potrącano w ich przypadku kwoty zmniejszającej podatek. Teraz, a więc od początku stycznia będzie to możliwe. Jeśli upoważnimy płatnika o stosowanie miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek, możemy liczyć właśnie na 300 złotych na rękę. To maksymalna kwota, która może trafić na nasze konto.

Twoja wypłata w styczniu powinna być wyższa o 300 zł! Jak to

Sprawdź również nasze artykuły z kategorii biznes.