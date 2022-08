Tymek Puchacz wróci do Ekstraklasy? Wypożyczenie do Lecha Poznań prawdopodobne!

Jak podaje serwis meczyki.pl Tymek Puchacz, który obecnie jest zawodnikiem Unionu Berlin, wkrótce może ponownie zagrać w Ekstraklasie. Sprowadzeniem zawodnika zainteresowany jest jego były pracodawca, Lech Poznań.

Tymek Puchacz wróci do Lecha Poznań?

Kiedy Tymek Puchacz odchodził z Lecha Poznań do Unionu Berlin, nadzieje na to, że będzie on podstawowym zawodnikiem berlińskiego klubu, były wielkie. Niestety, Polak nie był w stanie przebić się do pierwszej drużyny, a w tym sezonie nie zagrał ani minuty, pomimo tego, że były takie przesłanki. Nawet przeniesienie się do Trabzonsporu nie dało pożądanych rezultatów.

Puchacz więc od jakiegoś czasu nie gra regularnie, a to nie jest dobra informacja zarówno dla zawodnika, jak i dla reprezentacji Polski, która przecież szykuje się na wyjazd na Mistrzostwa Świata 2022 w Katarze. Tymek Puchacz musi grać, dlatego też pojawiła się możliwość wypożyczenia go do Lecha Poznań.

Sensacyjny powrót stanie się faktem?

Jak podaje serwis meczyki.pl, Tymek Puchacz wkrótce może być bohaterem sensacyjnego powrotu na polskie boiska. Rzekomo Union Berlin i Lech Poznań prowadzą rozmowy na temat wypożyczenia lewego obrońcy na pół roku, tak aby ten mógł przygotować się do zbliżającego się Mundialu.

Powrót do Lecha Poznań dla Puchacza byłby bardzo dobrym rozwiązaniem. Z tego wszystkiego skorzystałby także klub, ponieważ Kolejorz wkrótce rozpocznie zmagania w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy, w której zmierzy się z Villarrealem, Austrią Wiedeń i Hapoelem Beer Szewa. Poznaniacy szukają wzmocnień, a reprezentant Polski z pewnością by im się przydał. Według informacji przekazanych przez serwis meczyki.pl ogłoszenie piłkarza miałoby nastąpić jutro!

Puchacz do tej pory w barwach poznańskiego Lecha rozegrał 82 spotkania, w których zaliczył 12 asyst i 7 goli. W 2021 roku przeniósł się do Unionu Berlin.

Źródło: meczyki.pl/ Zdjęcia: instagram Tymoteusza Puchacza @puszka.27