Uniwersum Johna Wicka będzie ogromne! Ambitne plany!

Uniwersum Johna Wicka będzie zdecydowanie większe niż ostatnie cztery filmy z Keanu Reevesem w roli głównej. Jak się okazuje w planach są nie tylko spin-offy głównej historii zabójcy, ale również i gra AAA! Jest na co czekać!

Kolejna część serii już w produkcji!

Uniwersum Johna Wicka jest niezwykle popularne na całym świecie. Nie ma się więc co dziwić, że producent chce czerpać jak najwięcej korzyści z bohatera, który grany jest przez jedną z największych gwiazd kina na świecie – Keanu Reevesa. Dlatego też przedstawiciel studia produkcyjnego Lionsgate wypowiedział się na temat tego, co czeka fanów serii.

A nowości będzie naprawdę dużo i uniwersum Johna Wicka mocno się rozrośnie. Czwarta część filmu przyjęła się bardzo dobrze i w wygenerowała naprawdę dobre pieniądze, dlatego też potwierdzono, że John Wick 5 jest w przygotowaniu, ale dopiero na wczesnym etapie rozwoju. A to nie wszystko!

John Wick 5 jest już na wczesnym etapie produkcji. Powstanie również kilka seriali.

Spin-offy oraz gra AAA w drodze. Uniwersum Johna Wicka rośnie w siłę

Uniwersum Johna Wicka rozrośnie się jeszcze bardziej w ciągu kilku następnych lat. Przede wszystkim powstanie spin-off, który będzie nosił nazwę “Ballerina”. W postać Rooney, która jest baletnicą-zabójcą, wcieli się Ana De Armas. Bohaterka wybierze drogę zemsty za śmierć swojej rodziny. Premiera ma odbyć się 7 czerwca 2024 roku i będzie kontynuacją wątku, który pojawił się już w trzecim film John Wick.

Ana de Armas wcieli się w rolę Baleriny w spin-offie serii.

We wrześniu zadebiutować ma serial The Continental, który będzie opowiadał o historii Winstona Scotta (Colin Woodell) i o tym, jak znalazł się on na stanowisku tytułowego hotelu, który stał się bezpiecznym miejscem dla wszystkich zabójców. Teraz wiemy, że producent ma w planach nie tylko nowy film, ale także dwa inne serialami.

Do tego wszystkie powstanie także gra AAA! Na jej temat nie wiadomo praktycznie nic, jednak potencjał jest ogromny!

