Używany Mercedes – dlaczego warto się nim zainteresować?

Polacy uwielbiają kupować samochody z rynku wtórnego – zwłaszcza kilkuletnie samochody wyższej klasy. Za taką formą nabywania pojazdów decyduje przede wszystkim pragmatyczność. Czy używany Mercedes to samochód, którym warto się zainteresować? Owszem!

Dlaczego powinieneś kupić kilkuletniego Mercedesa?

Decydując się na paroletni samochód klasy premium, możliwe jest zakup, gdy ten utracił już największy odsetek swojej wartości rezydualnej. To oznacza, że jest oferowany nawet 30% taniej, niż taki sam egzemplarz młodszy o 3-4 lata.

Poza tym kilkuletni samochód klasy premium zapewnia niemal takie same technologie, bogate wyposażenie i jakość wykonania, co jego nowy odpowiednik. Gwarantuje przy tym użytkownikowi możliwie wysoki poziom komfortu i bezpieczeństwa, a także prestiż, którego nie zapewnią mu nowe pojazdy popularnych marek. To właśnie te powody najczęściej motywują kierowców do kupna używanego Mercedesa.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że paroletnie samochody w dalszym ciągu wyglądają jak nowe. Często trudno odróżnić je od tych, które dopiero co wyjechały z salonu. Wynika to wprost z najwyższej jakości materiałów użytych do produkcji aut wyższej klasy. Często dotyczy to również świetnych powłok lakierniczych, które przez wiele lat utrzymują pierwotny wygląd lakieru.

Używany kilkuletni Mercedes-Benz największą utratę wartości ma już za sobą. Oznacza to, że samochód podczas kolejnych lat użytkowania straci zaledwie odsetek swojej wartości rezydualnej. Dzięki temu inwestycja w tego typu pojazd będzie nie tylko uzasadniona ekonomicznie, ale zwyczajnie opłacalna. Poza tym do produkcji samochodów klasy premium używane są wysokiej jakości podzespoły. To powoduje, że pojazdy mechanicznie oraz wizualnie będą starzeć się wolniej od swoich rówieśników spośród modelów średniej i niższej klasy.

Używany Mercedes. W jaki sposób go bezpiecznie kupisz?

Polacy uwielbiają używane samochody wyższej klasy. Niesie to za sobą wiele implikacji. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim ogromną liczbę importowanych używanych samochodów premium o tuszowanej historii, korygowanych licznikach czy po różnych przygodach. Takie pojazdy oferowane są w rozlokowanych po całym kraju komisach, wątpliwych salonach samochodów używanych czy sprzedawane bezpośrednio przez drobnych handlarzy i importerów.

Jak w takich warunkach nie naciąć się na minę i nie kupić kota w worku od nieuczciwego sprzedawcy? Rozwiązaniem jest kupno samochodu w certyfikowanym salonie samochodów używanych. Sprzedaż używanych Mercedesów-Benzów prowadzi salon Używany Mercedes w Warszawie.

Oferowane tam samochody to wyłącznie krajowe pojazdy o dokładnie udokumentowanej historii serwisowej. To oznacza, że są to auta serwisowane wyłącznie w ASO i sprzedawane przez pierwszego właściciela. Zwykle właścicielem tym są firmy i korporacje, które oddają pojazd do salonu pod koniec trwania umowy leasingowej lub najmu długoterminowego.

Kupując Mercedesa-Benza w salonie samochodów używanych, zyskujesz spokój ducha, gwarancję świetnego stanu technicznego i prawnego pojazdu. Nie można zapominać, że to także możliwość nabycia niemal nowego samochodu w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.