VIVE Focus Vision XR oficjalnie. Nowy zestaw VR od HTC!

HTC wprowadza na rynek nowy zestaw do wirtualnej rzeczywistości stworzony z myślą zarówno o przestrzeni biznesowej, jak i graczach. Model VIVE Focus Vision XR jest dostępny w przedsprzedaży. Co oferuje?

Wirtualna rzeczywistość wydaje się przyszłością gamingu i spotkań biznesowych, dlatego też warto wyposażyć się w urządzenie z najwyższej półki. HTC oficjalnie ogłosiło nowy model, VIVE Focus Vision XR, czyli gogle rozszerzonej rzeczywistości, który wyposażono w nowoczesne rozwiązania i funkcje, zapewniające użytkownikom biznesowym i graczom najlepsze wrażenia w grach PCVR i w trybie samodzielnym, szkoleniach przemysłowych, aplikacjach Location-Based Experiences (LBE) i aplikacjach rzeczywistości mieszanej.

VIVE Focus Vision zapewnia to, co najlepsze z obu światów, z wyjątkowymi możliwościami autonomicznymi i obsługą trybu DisplayPort, co zapewnia wizualnie bezstratne wrażenia PCVR. (…)Teraz gracze komputerowi mogą przynieść do swoich domów te same wysokiej klasy zestawy VR, które są używane w salonach gier VR. Przenosimy wszystko na wyższy poziom dzięki wbudowanemu śledzeniu ruchu gałek ocznych, stereofonicznym kamerom transmitującym kolory do rzeczywistości mieszanej z poprawną głębią, a nawet czujnikowi podczerwieni do lepszego śledzenia dłoni w warunkach słabego oświetlenia

Shen Ye, globalny dyrektor ds. produktów w HTC VIVE