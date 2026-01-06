Gdy ktoś mówi „mapy w samochodzie”, większość z nas nadal widzi klasyczną nawigację, która czasem prowadzi przez pole albo każe zawracać trzy razy na tej samej ulicy. Tymczasem w świecie automatycznej jazdy mapy grają dziś zupełnie inną rolę. I właśnie to pokazuje najnowsza decyzja Volkswagena. Chodzi o wybór TomTom Orbis Maps do rozwoju tego typu podróżowania.

TomTom ogłosił, że CARIAD – spółka Grupy Volkswagen – wykorzysta Orbis Maps do systemów autonomicznej jazdy.

TomTom ogłosił, że jego Orbis Maps będą wykorzystywane w systemach automatycznej jazdy rozwijanych przez CARIAD, czyli software’ową spółkę w Grupie Volkswagen. Informacja która została dzisiaj podana , jasno pokazuje jedno: bez bardzo dokładnych map ani rusz.

CARIAD, czyli software’owy mózg Volkswagena

Za rozwój systemów automatycznej jazdy w Grupie odpowiada CARIAD. To tam powstaje oprogramowanie, które ma sprawić, że samochody będą coraz bardziej samodzielne, a jednocześnie bezpieczne.

I właśnie do tych systemów trafiają Orbis Maps. Nie jako dodatek „na wszelki wypadek”, ale jako jeden z podstawowych elementów całej układanki. Mapy mają dostarczać systemom bardzo dokładnych i aktualnych informacji o lokalizacji oraz otoczeniu pojazdu.

Czujniki patrzą, mapy ogarniają całość

Samochody z funkcjami automatycznej jazdy mają dziś oczy dookoła głowy – kamery, radary, czujniki. Widzą dużo, ale głównie to, co dzieje się w danej chwili. Mapy wchodzą tu jako dodatkowa warstwa wiedzy.

Orbis Maps działają jako mapowa warstwa w całym systemie oprogramowania auta. Uzupełniają dane z czujników i systemów pokładowych, dając samochodowi szerszy kontekst. Dzięki temu system automatycznej jazdy nie tylko reaguje, ale też lepiej rozumie sytuację na drodze.

A to robi ogromną różnicę, szczególnie tam, gdzie sytuacje drogowe robią się bardziej skomplikowane.

Od asystenta po jazdę bez rąk

Mapy TomTom mają wspierać szeroki zakres funkcji związanych z automatyczną jazdą i bezpieczeństwem. Od inteligentnego asystenta prędkości aż po jazdę bez użycia rąk.

Im dokładniejsze mapy, tym większa szansa na przewidywalne i spokojne zachowanie samochodu. Celem jest to, żeby auto poruszało się w sposób możliwie najbardziej „ludzki”, bez gwałtownych reakcji i nieprzewidywalnych manewrów.

Krótko mówiąc: mniej nerwów, więcej płynności.

Mapy, które są na bieżąco, a nie „sprzed roku”

Za Orbis Maps stoi platforma mapowa TomTomu oparta na sztucznej inteligencji. Została zaprojektowana tak, żeby działać na dużą skalę i umożliwiać współpracę wielu podmiotów.

Platforma pozwala tworzyć bardzo szczegółowe dane – geometrię pasów ruchu, ich cechy oraz informacje behawioralne. Wszystko to opiera się na stabilnym, otwartym standardzie map, co ułatwia aktualizacje i rozwój.

Co ważne, aktualizacje mogą być dostarczane nawet z dokładnością do minut. I to dla wszystkich klas dróg.

Dane z ziemi i z powietrza – Orbis Maps

TomTom tworzy Orbis Maps, korzystając z danych pochodzących z różnych źródeł. Są to m.in. czujniki samochodowe, pojazdy pomiarowe oraz dane lotnicze. Dzięki temu mapy nie tylko są dokładne, ale też stale monitorują zmiany na drogach.

Efekt? Zasięg obejmujący ponad 235 krajów i terytoriów, wszystkie typy dróg oraz wysoka jakość i aktualność danych. A to w świecie jazdy automatycznej jest absolutnie kluczowe.

Mapy nadal rządzą

Jak podkreśla Francisco Ramon Moreno Garcia z CARIAD, wysokiej jakości i aktualne mapy to dziś podstawa bezpiecznej i skalowalnej jazdy zautomatyzowanej. Nawet przy szybkim rozwoju sztucznej inteligencji mapy pozostają ważnym elementem, który uzupełnia dane zbierane przez czujniki w czasie rzeczywistym.

Innymi słowy: czujniki widzą, ale to mapy nadają temu sens.

TomTom umacnia współpracę

Dla TomTom to kolejny krok w stronę mocniejszej współpracy z Grupą Volkswagen. Firma podkreśla, że dostarcza nie tylko technologię, ale też rozwiązania, które mogą zmieniać się razem z potrzebami producenta samochodów. Wniosek jest prosty: w świecie automatycznej jazdy mapy nie są reliktem przeszłości. Wręcz przeciwnie – są jednym z filarów całego systemu. I właśnie na to stawia dziś Grupa Volkswagen, wybierając Orbis Maps jako fundament dla swoich rozwiązań automatycznej jazdy.

