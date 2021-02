Nowy odważny wygląd oraz ścisła współpraca przy projekcie z Nissanem to jedyne rzeczy, o jakich obecnie wiemy w przypadku japońskiego SUV-a. Czy nowy Mitsubishi Outlander 2022 spełni oczekiwania i przywróci sprzedaż w USA? Tego przekonamy się zapewne niedługo.

Poprzednia generacja przeszłą tyle liftingów, że kolejny zapewne by już nic nie wniósł. Potrzeba było czegoś nowego, na tyle świeżego i odważnego, żeby z powrotem przekonać do siebie klientów. I oto mamy.

Nowy Mitsubishi Outlander 2022. Współpraca z Nissanem się opłaciła

Bo jakby na to spojrzeć inaczej, to nowy Mitsubishi Outlander czerpie bardzo dużo z Nissana X-Trail. Płyta podłogowa, którą wykorzystano w SUV-ie to nic innego jak ta, stworzona na potrzeby nowego modelu Rogue (pod taką nazwą sprzedawany jest w USA X-trail). I właśnie dlatego Outlander 2022 trochę urósł. Obecnie będzie miał 471 cm długości, 186 cm szerokości i 175 cm wysokości. Jest więc o 15 mm dłuższy, 51 mm szerszy i 38 mm wyższy od swojego poprzednika.

Również rozstaw osi został zwiększony z 267cm do 270,6 cm. Jest to dobra wiadomość dla pasażerów w drugim i trzecim rzędzie, ponieważ Nowy Mitsubishi Outlander 2022 wciąż będzie oferowany w wersji 7 osobowej. Miałem kiedyś okazję takiego testować i powiem szczerze, że miejsca w bagażniku za dużo nie było.

Japończycy idą tak odważnie jak Koreańczycy

Mówię tu o stylistyce. Ewidentnie widać, że to auto bezpośrednio ma konkurować z Hyundaiem Tucsonem. Tylko pytanie o co? Z wyglądu nowy Mitsubishi Outlander 2022 nie przypomina w 100% żadnego innego modelu, chociaż przód odrobinę przypomina mi ten z modelu ASX. Ale to dobrze bo z wyglądu nowy Outlander może się podobać.

Najważniejsze są zmiany, które zaszły w środku auta. Pozbyto się starych elementów i odnosimy wrażenie jakby deska rozdzielcza została zaprojektowana od początku. Pojawiły się cyfrowe zegary, 8 lub 9 calowy system multimedialny. Panel od klimatyzacji został subtelnie wkomponowany pod deską rozdzielczą. Nawet drążek od zmiany biegów jest nowy: w stylu shif-by-wire. A na konsoli centralnej uwagę przykuwa również pokrętło od napędu 4×4.

Jest to w zasadzie napęd stosowany przez tą markę od wielu lat. Nazywa się Super All-Wheel Control 4WD. Spisuje się dobrze, więc producent doszedł do wniosku, że nie należy tego zmieniać. Działa ona na zasadzie hydraulicznego centralnego sprzęgła, które reguluje rozkład mocy pomiędzy tylną i przednią osią. Pełni on funkcję dopinania tylnego napędu i przenoszenia na niego do 50% mocy.

Do napędu posłuży dobrze znany z modelu Rogue silnik 2.5 litrowy. Generuje on zaledwie 181 KM i 245 Nm momentu obrotowego. Za napędzanie wszystkich kół odpowiadać będzie przekładnia bezstopniowa CVT o 8 symulowanych biegach. Osiągów nie znamy, ale oczekujemy że na rynek trafi również wersja hybrydowa.

Czy nowy Mitsubishi Outlander 2022 będzie sprzedawany w Europie?

Tego jeszcze nie potwierdzono, ani nie zaprzeczono. Więc jak będzie? Na pewno na nasz rynek nie trafi Outlander w takim wykonaniu jak go zaprezentowano, albowiem silnik 2.5 litra nie spełni naszym norm. Jedynie na co możemy liczyć to to, że marka wprowadzi wariant hybrydowy w celu obniżenia emisji spalin i postara się to w dobrej postaci nam sprzedać.