W USA chcą zakazu sprzedaży aut elektrycznych od 2035! Serio!

Tak, to nie żart. W USA chcą zakazu sprzedaży aut elektrycznych. Ja już się w tym wszystkim gubię. Jedni zakazują sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi, inni krytycznie podchodzą do elektryków. Coś mi się wydaje, że przyjdzie ten 2035 rok i wszystko zostanie po staremu. Albo inaczej – kto będzie chciał elektryka, kupi elektryka. Kto będzie chciał mieć pod maską V8 – będzie miał V8. Dajmy ludziom wybór. Tak po prostu.

Żeby nie było, że chodzi o całe Stany Zjednoczone, bo przecież nadal Kalifornia, Oregon czy Nowy Jork są nastawieni na to, by pozbawić ludzi samochodów z silnikami benzynowymi, wyjaśniam o co chodzi. Senatorzy z Wyoming informują, że przygotowali ustawę, która ma na celu blokadę sprzedaży aut elektrycznych po 2035 roku. To zaskakujące, tym bardziej, że przecież w USA, co dla mnie bardzo dziwne, także naciska na to by zwiększyć sprzedaż samochodów elektrycznych. Szczególnie mowa o prezydencie, Joe Bidenie, który chciałby do końca swojej kadencji pochwalić się większym udziałem elektryków na rynku.

W sumie, ja się im nie dziwię. To znaczy, senatorom ze stanu Wyoming. To proste, dbają o interesy swoje i mieszkańców tego regionu. A jest on znany z wydobycia ropy naftowej i gazu. Jeśli zaprzestano by sprzedaży i produkcji aut spalinowych, ropa przestałaby być potrzebna. A to oznaczałoby wielki problem na rynku pracy. Warto przypomnieć, że bardzo duża liczba mieszkańców tego stanu pracuje w sektorze związanym z wydobyciem.

Wyoming mówi stanowcze “nie” dla elektryków

Jak argumentują swoją decyzję senatorowie? Przede wszystkim decyzja o blokadzie samochodów spalinowych w USA może być bardzo dużym problemem na rynku pracy. Kryzys spowoduje odcięcie wielu mieszkańców od stałego źródła dochodów, a efekt można sobie tylko wyobrazić. Kolejna sprawa to recykling akumulatorów. W Wyoming nie ma takich miejsc, a jeśli miałoby takowe powstać, senatorowie uważają, że koszty budowy byłyby zbyt wysokie.

Przeciwnicy samochodów elektrycznych wychwalają nowy pomysł senatorów. Sugerują, że autorzy ustawy – Jim Anderson, Ed Cooper, Donald Burkhart, Brian Boner, Bill Henderson, a także Dan Dockstader są bohaterami, którzy potrafią sprzeciwić się trendom, a raczej wymuszeniom rządu. Bo jak inaczej to nazwać? Ktoś nagle ci mówi, że to jest złe i masz używać czegoś innego. Przykładem może być zakaz kotłów gazowych, które przecież były alternatywą dla pieców węglowych. A dziś? Dziś są wypierane przez drogie i skomplikowane pompy ciepła.

Zakaz samochodów elektrycznych od 2023 w USA. Ja bym podszedł do tego nieco inaczej

Jedni chcą zakazu elektryków, drudzy zakazu spalinowych. A po co w ogóle cokolwiek zakazywać? Dajmy ludziom wybór. Chcesz jeździć Teslą czy innym autem na prąd? Śmiało, kupuj. Chcesz z kolei kupić samochód z silnikiem benzynowym? Nie ma problemu – jedź, kupuj. Po prostu, niech każdy wybierze to, co uzna za stosowne. Osobiście jeździłem wieloma samochodami elektrycznymi. Niektóre były OK, inne były przeciętne, ale przecież w przypadku spalinowych jest podobnie.

Wyoming nie chce elektryków, bo takimi autami nikt tam tak naprawdę nie jeździ. Ot, jest pięćset sztuk, słupków do ładowania znikoma ilość, dlatego im to wszystko jedno. Mało tego, tam jeździ się dużymi pickupami i to oczywiście nie elektrycznymi, a tymi wyposażonymi w mocne silniki benzynowe.

Czy faktycznie wprowadzony zostanie zakaz sprzedaży samochodów elektrycznych w stanie Wyoming?

Do końca tej sprawy jeszcze daleka droga. Fakt, autorzy projektu będą dążyli do tego, by faktycznie zakazać samochodów elektrycznych w stanie Wyoming, jednak ja na ich miejscu bym starał się o to, aby nie zakazywać samochodów spalinowych. Zaraz okaże się, że pozostaną nam… rowery i hulajnogi.

Kolejna sprawa związana jest z “biurokracją”. Projekt ma trafić do prezydencie i wiceprezydent USA, a także do gubernatorów i Spikera Izby Reprezentantów. Czas pokaże, jak rozwinie się sprawa. Kto wie, może inni pójdą w ślady stanu Wyoming i będzie czekać nas niemała rewolucja?

Źródło: Insideevs.