Wakacje 2021 podczas pandemii COVID-19. Co nas czeka?

Walka z pandemią COVID-19 trwa już ponad rok i nie zapowiada się, że jej koniec jest bliski. Ciepłe dni są co raz bliżej, dlatego też na pewno wielu z nas zadaje sobie pytanie – jak w tym roku będą wyglądały wakacje 2021? Podobnie jak te w 2020 roku.

Wakacje 2021, a pandemia – jak to będzie wyglądać?

Nie będzie chyba zaskoczenia, że tegoroczne wakacje odbędą się pod obostrzeniami – zupełnie tak samo jak w zeszłym roku. Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej, potwierdził, że wakacje 2021 będą początkiem powrotu do normalności.

To wszystko oczywiście za sprawą szczepionek na COVID-19. Breton stwierdził, że w połowie lipca sytuacja pandemiczna na Starym Kontynencie stopniowo zacznie się stabilizować, co z pewnością ułatwi podróżowanie i odpoczynek podczas wakacji.

Podróżowanie w czasach pandemii nie jest łatwe. Powoli zaczyna się to zmieniać.

Masowe szczepienia są tutaj kluczem

Sezon turystyczny zbliża się do nas wielkimi krojami. Niesie się to oczywiście z masowymi podróżami do innych krajów czy kurortów wypoczynkowych. Francuski polityk stwierdził, że wakacje 2021 w Europie powinny być bardzo podobne do tych z przed roku. Komisarz do spraw rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej optymistycznie patrzy na przyszłość. Głównie dlatego, że do walki z pandemią COVID-19 przygotowano broń w postaci szczepionek.

Według Thierry’ego Bretona, szczepionki na COVID-19 są naszą największą szansą na powrót do normalnego podróżowania.

Eksperci mają nadzieję, że państwa Unii Europejskiej wkrótce pójdą w ślady takich państw jak Izrael czy Wielka Brytania, gdzie szczepienia wykonuje się masowo. W Izraelu powoli znosi się obostrzenia, jednocześnie obesrwując znaczący spadek zakażeń koronawirusem. Oczywiście większość kraju została zaszczepiona szczepionką na COVID-19, dlatego też kraj powoli wraca do normalności.

Miejmy nadzieję, że podobna sytuacja będzie miała miejsce w całej Europie i na świecie. Powrót do normalności to coś na co liczy każdy z nas. Ponad rok z obostrzeniami jest niezwykle męczący.