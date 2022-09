Walcz z emisją CO2 razem podczas Suunto Communiting Day

Podczas Suunto Communiting Day otrzymamy możliwość razem z innymi użytkownikami ograniczyć emisję CO2. Dołącz do akcji i pomóc naszej planecie.

Jeździj ma rowerze, biegaj lub chudź i śledź swoją aktywność poprzez aplikację Suunto i sprawdź o ile ograniczyłeś emisję CO2. Nie trzeba mieć ani zegarka, ani licznika rowerowego marki. Wystarczy telefon, aplikacja i dobre chęci, aby włączyć się do akcji.

Aplikację można pobrać na iOS oraz na Androida i korzystać z niej całkowicie za darmo. Po każdym treningu na podsumowaniu otrzymamy informację o ile zmniejszyliśmy produkcję CO2, a nowy widżet, który możemy ustawić na ekranie głównym pokaże nam miesięczną sumę zaoszczędzonego CO2.

Obecnie ponad 90% produktów, które oferuje jest wytwarzanych w fabryce w Vantaa w Finlandii. Od 2021 roku jej siedziba główna oraz fabryka korzystają w 100% z energii odnawialnej.

Podejście Suunto do zrównoważonego rozwoju polega również na zwiększeniu pozytywnych efektów, a nie tylko na zmniejszeniu negatywnych. Nazywa się je odpowiednio naszym odciskiem dłoni i odciskiem stopy. Dążymy do tego, aby postępować ostrożnie i być źródłem dobra. Wierzymy w siłę wspólnoty. Razem możemy wpływać na zmianę, zabierając głos w podejmowaniu prawdziwych działań. Nasi ambasadorzy i nasza społeczność dbają o to tak samo jak my – Brand manager – ang laiho