Ktoś zapytał sztucznej inteligencji, jak wygląda stereotypowa osoba w danym kraju. Według AI Polak to smutny człowiek. No, może przesadzam trochę. Tak czy inaczej, jak zobaczycie Szweda z grzybami na głowie, to padniecie. To nie koniec zaskakujących pomysłów, jakie serwuje nam komputer.

Wiecie, trzeba takie akcje przyjmować z przymróżeniem oka. Nikt przecież o zdrowych zmysłach nie będzie wierzył sztucznej inteligencji. Chyba. Chociaż, jak w Google wpiszemy odpowiednią frazę… to chyba wolę pomysł AI, bo wtedy Polak nie wygląda tak źle. Tak czy inaczej, analizują kilka zdjęć, które znalazłem na Reddit stwierdzam, że wręcz na tle innych wychodzimy wręcz bardzo elegancko. Fakt, człowiek trzyma jakąś miskę, a w niej chyba bułkę, jakby prosił o pomoc. To znaczy – to moja interpretacja. Z resztą, sami zobaczcie, czy faktycznie zgadzacie się z moją opinią, że według AI Polak to smutny człowiek. Może nie mam racji?

Według AI Polak to smutny człowiek ale Fin z grzybami wygrał

Jak AI “widzi” typowych Europejczyków?

Te zdjęcia na Reddit są według mnie dość… dziwne. Według mnie zupełnie odbiegają od faktycznie stereotypowych twarzy, jakie można zobaczyć na ulicach danych państw. Bardziej opisałbym je jako pomieszanie postaci z bajki, jest też odrobina historycznego aspektu (widzę to między innymi w Niderlandach) oraz folkloru (np. Austria). Nie wiem czy Wy też to widzicie, ale najbardziej podobny do tego stereotypowego człowieka z danego kraju jest Anglik. Typowo, z herbatką, marynarka w kratę. Z resztą, sami zobaczcie.

Stereotypowy Ukrainiec według AI. Stereotypowy Grek według AI. Stereotypowy Hiszpan według AI. Stereotypowy Duńczyk według AI. Stereotypowy Szwed według AI. Stereotypowy Włoch według AI. Stereotypowy Portugalczyk według AI. Stereotypowy Norweg według AI. Stereotypowy Francuz według AI. Stereotypowy Szwajcar według AI. Stereotypowy Słoweniec według AI. Stereotypowy Islandczyk według AI. Stereotypowy Czech według AI. Stereotypowy Niemiec według AI. Stereotypowy Anglik według AI. Stereotypowy Holender według AI. Stereotypowy Irlandczyk według AI. Stereotypowy Fin według AI. Stereotypowy Austriak według AI. Tak według AI wygląda stereotypowy Polak

Może przesadzam, ale według AI Polak to smutny człowiek

Wiadomo, to tylko głupia, komputerowa zabawa, aczkolwiek nie oszukujmy się, coś w tym jest. Brakuje w nas uśmiechu, pozytywnego nastawienia do życia. Wielu ludzi nadal żyje w szarych kolorach i w wielu przypadkach nie ma co się dziwić. Sytuacja, a przede wszystkim ciężkie życie sprawia, że jesteśmy zmęczeni każdym dniem. Z resztą, wiele blokowisk – szczególnie tych “z wielkiej płyty” to brak jakichkolwiek kolorów, a to również wpływa na nasz humor. Przynajmniej tak mi się wydaje.

Fakt, według AI Polak to smutny człowiek, ale patrząc na niektóre twarze zastanawiam się, co sztuczna inteligencja miała na myśli. Popatrzcie na Irlandczyka, który również nie należy według komputera do najweselszych ludzi. Albo ten Fin z grzybami na głowie. Dlaczego takie skojarzenie? Nie wiem. A Wy co o tym wszystkim sądzicie? Również uważacie, że według AI Polak to smutny człowiek, ale ogólnie sztuczna inteligencja przesadza? Dajcie znać!