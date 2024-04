WhatsApp i Threads znikają z App Store. Szokujący ruch Apple

WhatsApp i Threads to popularne aplikacje społecznościowe, których właścicielem jest Meta. Apple podjęło szokującą decyzję i usunęło oba media społecznościowe ze swojego sklepu App Store. Jak jest powód? Cenzura i wymóg rządu.

Apple musiało ulec rządowi. WhatsApp i Threads znikają z AppStore

WhatsApp to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na całym świeci, natomiast Threads to aplikacja podobna do X (kiedyś Twitter), która przez pewien okres była najgorętszym serwisem na rynku. Niestety, mieszkańcy Chin nie będą mogli korzystać z obu tych aplikacji, ponieważ zostały one usunięte z chińskiego App Store.

Popularny komunikator internetowy znika z App Store! Fot. Pexels Odpowiedź Mety na Twittera również zniknęła ze sklepu z aplikacjami.

Okazuje się, że za wszystkim stoi nie samo Apple, a chiński rząd, który polecił usunięcie aplikacji ze sklepu kalifornijskiego giganta. Amerykańska firma nie zdradziła dokładnych szczegółów tej decyzji, podała jedynie, że jest zobowiązana do przestrzegania prawa kraju, w którym działa.

Chiński rząd usuwa popularne aplikacje

W Chinach cenzura i infiltrowanie obywateli jest bardzo rozwinięte. Chiński rząd polecił Apple usunięcie dwóch popularnych aplikacji pozwalających korzystać z komunikatora i medium społecznościowego. Jak podaje Reuters, przytaczając maila otrzymanego od firmy Apple, Chińska Administracja Cyberprzestrzeni nakazała usunąć te dwie popularnej aplikacje ze sklepu ze względu na obawy związane z bezpieczeństwem narodowym.

Co ciekawe, Facebook i Instagram w dalszym ciągu są dostępne do pobrania, co jest bardzo dziwne, skoro one również należą do Mety.

Chińska Agencja Cyberprzestrzeni twierdzi, że obie aplikacje zagrażają bezpieczeństwu narodowemu.

Źródło: opr. wł./Reuters