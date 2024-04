Spotify pracuje nad funkcją, z której skorzysta Gen Z

Spotify rozwija swój serwis, dlatego też co jakiś czas wdraża nowe rozwiązania, które mają sprawić, że użytkownik będzie miał większą swobodę w wyborze stylu słuchania swoich ulubionych utworów. Teraz gigant udostępni coś nowego – Spotify pracuje nad funkcją, która wydaje się być skierowana do określonej grupy odbiorców.

Spotify pracuje nad funkcją, która zmieni styl słuchania

Czasy, kiedy usługa Spotify oferowała tylko puszczanie muzyki już dawno minęły. Na przestrzeni lat pojawiła się funkcja wyświetlania tekstu słuchanych piosenek, odtwarzania teledysków czy nawet dodanie audiobooków. Wkrótce pojawi się także coś nowego.

Jak podaje The Wall Street Journal, Spotify pracuje nad nową funkcją, która pozwoli na remiksowanie utworów. Co kryje się za tym określeniem? Nowe rozwiązanie ma być skierowane do “generacji TikToka” i pozwoli m.in. na zwalnianie czy przyśpieszanie słuchanych utworów.

Nowe narzędzie skierowane jest do pokolenia Gen Z

Spotify pracuje nad nową funkcją, która będzie dostępna tylko dla subskrybentów. Narzędzie remiksowania umożliwi użytkownikowi nie tylko możliwość zwalniania i przyśpieszania utworów, ale także ich mieszania. WSJ podaje, że tego typu utwory będą pojawiać się w specjalnej zakładce, jednak nie będzie możliwości ich udostępniania.

Za wprowadzeniem nowej funkcji stoi TikTok i Gen Z. W badaniach opublikowanych przez Pex, spośród ponad 100 milionów utworów znajdujących się w bibliotece tej aplikacji społecznościowej, 33 proc. z nich to przyśpieszone i zmodyfikowane. Na ten moment nie ma informacji, czy dostęp do nowego narzędzia remiksowania utworów dostęp będą mieć osoby opłacające abonament Premium, czy te, które będą korzystać z nadchodzącego progu “Supremium”.

