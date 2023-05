Oczywiście, ja sobie tylko żartuję, bo nie wiem jaki telewizor będzie miał Robert Lewandowski w swoim domu. Chociaż, skoro jego klub, FC Barcelona zyskał głównego partnera, jakim jest TP Vision. Jest to przedsiębiorstwo oferujące telewizory Philips Ambilight TV. Testowałem kilka modeli – całkiem udany sprzęt.

Wiem, że nie jest to jakaś wybitnie ciekawa informacja, aczkolwiek postanowiłem, że się nią z wami podzielę. Szczególnie zaciekawiło mnie jedno zdanie – widzowie korzystający z Philips Ambilight TV będą mogli cieszyć się wciągającymi i autentycznymi wrażeniami podczas oglądania FC Barcelony. Czyli jak rozumiem, posiadacze innych telewizorów już tego nie doświadczą? Z całym szacunkiem, technologia Ambilight jest fajna, ale nie jest wyznacznikiem tego, czy ktoś będzie cieszył się wrażeniami podczas oglądania meczu czy nie. No trudno, tak ktoś wymyślił, chociaż trochę mnie to rozbawiło.

Wiem jaki telewizor będzie miał Robert Lewandowski. Chyba.

Żartuję. Nie wiem jaki telewizor będzie miał Robert Lewandowski, ale wiem, że taka współpraca jest dla FC Barcelony ważna

Już pomijam kwestię pieniędzy, chociaż ta jest mega ważna. Pomijam też to, że od 28 maja na koszulkach FC Barcelony pojawi się logo Ambilight TV. Będzie ono też widoczne na stadionie. Priorytetowe, przynajmniej według mnie, jest to, że na nowym stadionie Spotify Camp Nou pojawią się telewizory i wyświetlacze marki Philips. Kibice zyskają więc lepszą jakość audiowizualną na wyremontowanym stadionie. Warto dodać, że będzie to nie tylko największy, ale również najbardziej innowacyjny obiekt sportowy w całej Europie!

Fot. FC Barcelona

Chyba jednak Robert Lewandowski będzie korzystał z Philips Ambilight

Analizują dokładnie przesłaną informację prasową zauważyłem, że faktycznie kluczowi gracze pierwszych drużyn piłkarskich FC Barcelona, a więc domyślam się, że chodzi o Roberta Lewandowskiego, będą zaproszeni do zapoznania się z gamą produktów, w szczególności Philips Ambilight TV. A to oznacza, że zostaną ambasadorami marki. Tylko czekać, jak Robert będzie prezentował telewizory TP Vision. Mam tylko nadzieję, że będzie chodziło o jakiś porządny OLED. Testowałem kiedyś taki – Philips OLED806. Faktycznie, bardzo dobry telewizor. Na pewno lepszy niż Philips 8807 ale co się dziwić – to zwykły LED.