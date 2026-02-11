Włosi otworzyli pierwszy salon DR. Padło na Białystok.

Białystok za sprawą dealera – firmy Grafix ma nowy salon samochodowy marki DR Automobiles. Jest to pierwsza tego typu autoryzowana placówka w naszym kraju, w której można zakupić auta wyposażone w instalację LPG. Mowa między innymi o SUV-ach Evo, DR, Sportequipe, Tiger czy ICH X.

Samochody w salonie Grafix w Białymstoku

Kolejna marka rodem z Azji? To skomplikowane. Dealer Grafix ma duże doświadczenie w sprzedaży samochodów takich marek jak Mitsubishi czy Subaru. Ale czy ta firma jest prawdziwie włoską marką? Cóż, trudno powiedzieć, ponieważ firma DR Automobiles ma dość nietypową historię. Marka DR została wprowadzona na rynek w 2006 roku. Rok później przedsiębiorstwo zajmowało się montażem oraz dystrybucją Chery, a więc chińskich pojazdów.

Co ciekawe, niektóre z tych aut były montowane we Włoszech i sprzedawane jako DR, a więc np. Chery Tiggo to DR 5. Kilkanaście lat później, a konkretnie w 2020 roku DR utworzyło submarkę EVO, a więc tak naprawdę chodziło o rebranding BAIC Group. W skrócie, jeśli dobrze analizuję, w większości przypadków do chińskie auta przerabiane przez Włochów i sprzedawane pod włoskim brandem.

Wejście do salonu DR Grafix

Pierwszy salon DR Automobiles w Polsce

Jeśli chcecie zobaczyć nowe auta włoskiej firmy, warto udać się do Białegostoku, a konkretnie do salonu znajdującego się przy Alei 1000-lecia Państwa Polskiego 71. To właśnie tam ulokowano szeroką gamę, w tym nowe SUV-y tej marki. Oczywiście, pojawi się park samochodów demo, a producent chwali się, że w placówce pojawia się nie tylko strefa relaksu, ale także miejsce dla dzieci. Co ciekawe, wszystkie rozmowy na temat potencjalnych zakupów będą odbywać się w specjalnie przygotowanych pokojach. Jakby tego było mało, w przyszłości dealer będzie wypożyczał rowery, którymi można odwiedzić między innymi Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej czy stadninę koni. W drugiej połowie bieżącego roku mają tam również pojawić się ładowarki do samochodów elektrycznych.

Nowe auto z instalacją LPG

W Białymstoku zobaczysz i przetestujesz auta włoskiego przedsiębiorstwa

Jeśli chciałbyś na żywo zobaczyć samochody tej włoskiej marki, salon Grafix będzie idealnym do tego miejscem. Nie tylko obejrzysz pełną gamę modelową, ale również będziesz mógł przetestować te auta podczas jazd testowych. Warto wspomnieć o tym, że są to samochody wyposażone w fabrycznie montowanym LPG. Dzięki temu „na własnej skórze” przekonasz się jak jeździ się tymi autami z instalacją, która jest przygotowana bezpośrednio we Włoszech. Co ważne, już na starcie klient otrzymuje nie tylko gwarancję producenta, ale również pełną integrację z elektroniką i optymalną kalibrację.

Warto jeszcze wspomnieć o tym, że w salonie w Białymstoku funkcjonuje rozbudowany serwis z dziewięcioma stanowiskami, na których można przetestować hamulce, amortyzatory, geometrię czy przeprowadzić diagnostykę komputerową. Oprócz tego działa blacharnia i lakiernia, a miejsce to ma status Autoryzowanego Serwisu Partnerskiego Bosch. Po szczegóły na temat tej lokalizacji odsyłamy na stronę: https://www.drautomobiles.pl/grafix/.