Dacia Striker sprawi, że oni porzucą Octavię? Ile kosztuje?

Przedstawiciele handlowi przestaną jeździć autami marki Skoda? Octavia, Fabia i Scala zostaną zastąpione nowością, jaką jest Dacia Striker? Podobno to crossover, jednak wizualnie bardziej przypomina podwyższone kombi. Patrząc na to, co może oferować ten nowy model i ile ma kosztować, wiele wskazuje na to, że kolejki w salonach będą długie.

Dacia Striker to nowy crossover w ofercie marki.

Ceny samochodów nowych są za wysokie, nikt raczej nie zaprzeczy. Dlatego takie projekty jak Dacia Striker mają prawo bytu – zarówno wśród klientów prywatnych, jak i biznesowych. Szczególnie, że to auto jest ładne i patrząc na pozostałe modele z oferty marki Dacia, będzie oferowane w dobrej cenie, z całkiem rozsądnymi parametrami. Pomimo, że przecież mówimy raczej o budżetowym samochodzie, ale nie oszukujmy się, dziś nawet te najtańsze mają praktycznie wszystko, czego można oczekiwać od nowoczesnego pojazdu do komfortowego poruszania się na krótszych i dłuższych odcinkach.

Dacia Striker nadchodzi. Konkurencja drży

Zacznijmy od tego, że wcale nie będzie to takie małe, kompaktowe auto, jak mogłoby się wydawać. Striker będzie miał 4,62 m długości, co powinno przełożyć się na sporo miejsca w kabinie i w bagażniku. Trzeba też przyznać, że auto już teraz, na zdjęciach cieszy oko. Wygląda nowocześnie, może nieco agresywnie. Pas przedni z ładnym grillem i logo w centralnym miejscu także może się podobać. Nie inaczej wygląda kwestia reflektorów i świateł LED do jazdy dziennej, ale do efektownych pod kątem designu projektów zdążyłem się przyzwyczaić. Co jeszcze? Przejdźmy na bok – tutaj widać podwyższoną sylwetkę, coś w stylu Volvo V90 CC. Z tyłu jest równie dobrze – spojler nad szybą, przetłoczenia, ciekawy projekt świateł. Mnie tym Dacia kupuje.

Dacia Striker wygląda nowocześnie. Czy zachwyci klientów?

Jakie silniki będzie mieć Dacia Striker?

Dziś możemy się tylko domyślać, że będzie to gama silnikowa podobna do tej, którą posiada Duster czy Bigster. Według strategii marki Dacia na kolejne lata, powinna to być hybryda z napędem na przód oraz napędem na cztery koła, a także wersja z instalacją LPG. Brzmi dobrze, to fakt. Wielu ekspertów z branży motoryzacyjnej twierdzi, że ofertę będzie otwierać wersja z silnikiem 1.2 o mocy 140 KM. Jest to miękka hybryda, która może mieć gaz. Pojawiają się również plotki o silniku 1.8 o mocy 155 KM, a także wersji hybrid-G 150 4×4, a więc w pewnym sensie mówimy o połączeniu wszystkich opcji, jakie oferuje Dacia. Jest to hybryda z LPG i napędem 4×4, a także skrzynią automatyczną.

Dacia Striker to crossover, ale wiele osób uważa, że to podwyższone kombi.

Ile będzie kosztować Dacia Striker?

Cen jeszcze nie ujawniono, ale dziennikarze celują w kwotę startową poniżej 100 tysięcy złotych. Czy słusznie? Czas pokaże, jednak patrząc na to, że Bigster dziś jest wyceniany na kwotę wynoszącą od 101,4 tysięcy złotych, faktycznie możemy liczyć na atrakcyjną kwotę. Oczywiście, wersja hybrydowa z automatem będzie zapewne odpowiednio droższa, jednak patrząc na ceny konkurencji, nadal mówimy o bardzo atrakcyjnej ofercie. I to dlatego Dacia rośnie i rosnąć będzie, gdyż oferuje coraz lepsze auta, które są rozsądnie wyceniane.

Po szczegóły na temat tego modelu odsyłam na stronę producenta.