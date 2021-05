Sponsored Materiał zewnętrzny

Zapamiętaj tę datę – 26 maja to Dzień Matki. Chcesz zrobić prezent niespodziankę, a może wpaść w odwiedziny z podarunkiem? Z pewnością sama wizyta ucieszy Twoją mamę, a prezent będzie dodatkowym atutem. Mamy dla Ciebie kilka oryginalnych pomysłów na prezent na Dzień Matki!

Matka to jedna z najważniejszych osób w życiu większości z nas. Często chcemy się jej odwdzięczyć, głównie za to, że jest, że dba o nas całe życie! W tym szczególnym dniu, jakim jest jej święto, warto zajrzeć w odwiedziny, a szukając pomysłów na prezent, pamiętać o łakociach. Nie myśl jednak, że to banał sprowadzony do kupna tabliczki czekolady, przy okazji tankowania pojazdu na stacji paliw. Postaw na coś ekskluzywnego, co na długo zapadnie w pamięć. Niech pomysł na prezent na Dzień Matki będzie jedyny w swoim rodzaju!

Elegancki prezent od serca

Łakocie, a konkretnie kusząca smakiem i zapachem czekolada, świetnie sprawdzi się na podarunek. Postaw na drewnianą, jasnobrązową stylową szkatułkę z dedykacją „Dla Kochanej Mamy”, wewnątrz której ukryte zostały przepyszne pralinki. Dwadzieścia niezapomnianych chwil, które zabiorą mamę w podróż po najlepszych europejskich manufakturach czekoladniczych. Mistrzowie cukiernictwa zadbali o przyjemność dla kubków smakowych, a także dla wzroku. Estetyka pobudza wyobraźnię i ciekawość. W końcu każda pojedyncza pralinka to przygoda w inne zakątki Starego Kontynentu.

Jeśli myślałeś o czymś mniejszym, to ciekawą propozycją jest czekoladowy napis „Mama”. Wykonany z różowej czekolady ruby w połączeniu z suszonymi truskawkami i morelami to prawdziwa uczta dla podniebienia. Eleganckie opakowanie z grawerem dodadzą wyjątkowości i z pewnością uszczęśliwią mamę.

Oryginalny prezent na Dzień Matki

Choć grawer to nie byle jaki sposób, aby spersonalizować prezent, to istnieje inne, równie atrakcyjne rozwiązanie. Pudełko pralinek ozdobione Twoim zdjęciem, mama odbierze jako podwójne szczęście. Wewnątrz ukryto zestaw czekoladowych przyjemności, które różnią się kształtem i smakami. Wyjątkowa okazja, aby przetestować kompozycje i połączenia europejskich mistrzów cukiernictwa.

Jeśli uważasz, że Twoja mama to „dziarska babka”, a w dodatku przebojowa i energiczna, sprawdź zestaw figurek kobiecych. Czekoladowe okulary, szpilka, perfum, torba i pierścionek to połączenie, które pozytywnie zaskoczy rodzica. Podarunek może ozdobić półkę, ale lepiej go spożytkować i nacieszyć się smakiem przepysznej czekolady. Myślałeś o kupnie kwiatów? Świetnie, a najlepiej takie w wersji czekoladowej – ładne i kolorowe, a do tego czekoladowe – czy potrzeba czegoś więcej? Dostępne są także inne kompozycje, które mogą jeszcze bardziej spodobać się Twojej mamie. Jak pomysł na prezent na Dzień Matki to czekolada! Ale taka o niecodziennych kształtach i bogatych walorach smakowych.

Dzień Matki to wyjątkowe święto, które chcemy spędzić z bliską, jeśli nie najbliższą osobą. Wspólna rozmowa lub spacer to przyjemny czas, który oboje docenicie. Wyjątkowe czekoladki to świetny dodatek, który umili popołudniowe spotkanie przy herbacie. Wspólna kulinarna podróż to chwila, którą zapamiętacie na długo.