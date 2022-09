Wyciąłeś DPF? Nie jedź do Krakowa. Dostaniesz 300 zł mandatu

Jeśli wyciąłeś DPF, nie radzę jechać do Krakowa, bowiem tamtejsza policja będzie we wrześniu analizować spaliny. Krótko mówiąc: posypią się mandaty i zapewne niejeden dowód rejestracyjny zostanie zabrany.

Wzmożone kontrole mają na celu wykrycie samochodów, które niestety nie mogą „pochwalić się” dobrym stanem technicznym. Specjalne urządzenia będą analizować spaliny, dlatego jeśli posiadasz auto z wyciętym DPF, radzę modlić się, abyś nie trafił na patrol policji wyposażony w taki sprzęt.

Wyciąłeś DPF? Możesz mieć spore problemy

Oczywiście nie ma co dyskutować o samym filtrze cząstek stałych. Może i był wymyślony w dobrej intencji, by rzecz jasna, nie truć środowiska spalinami. Niestety, ma również wiele wad, o których doskonale wiedzą posiadacze samochodów z DPF. Zapychanie filtra to norma – szczególnie, gdy auta używamy głównie w mieście. Wymiana DPF jest tak kosztowna, że właśnie dlatego wiele osób się go pozbywa. Tak czy inaczej, wycinanie tego dodatkowego elementu nie wróży niczego dobrego. A już na pewno osoby, które zdecydowały się na taką operację mogą mieć problem, jeśli trafią na patrol policji w Krakowie. Tamtejsi stróże prawa zostali wyposażeni w 12 dymomierzy, a mają mieć ich dużo więcej. Mają za zadanie sprawdzać stan techniczny pojazdu – chodzi głównie o układ wydechowy.

Co grozi za jazdę samochodem z wyciętym DPF?

Przede wszystkim, jeśli dymomierz wykryje przekroczone normy emisji spalin możemy pożegnać się z dowodem rejestracyjnym. Dodatkowo możemy spodziewać się mandatu 300 zł. O ile kwota nie jest jakaś wybitnie wysoka (jak na dzisiejsze standardy), o tyle dużym problemem może być odzyskanie dowodu rejestracyjnego. Przywrócenie samochodu do stanu fabrycznego – sprzed usunięcia DPF może kosztować nas dużo więcej niż wspomniana kwota mandatu.

Warto również wspomnieć, że policjanci w 2021 roku sprawdzili 2127 samochodów. Efekt? 49 zabranych dowodów rejestracyjnych. W tym roku również policjanci nie próżnują. Sprawdzono około osiemset samochodów, z czego ośmiu z nich uniemożliwiono dalszą jazdę.

Źródło: https://malopolska.policja.gov.pl/