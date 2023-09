Samsung szykuje się do wydania swojej najnowszej serii flagowych smartfonów Galaxy S24, wcześniej niż zwykle. Powód? Koreańska firma zamierza zadać lekki cios Apple po premierze iPhone 15. W sieci pojawił się wygląd Galaxy S24. Co planuje zmienić producent?

Wygląd Galaxy S24 na przeciekach

Dzięki współpracy OnLeaks i Smartprix poznaliśmy wygląd Galaxy S24, który zadebiutuje na przestrzeni kilku następnych miesięcy. Nowy model będzie miał ten sam 6,1-calowy ekran co poprzednik Galaxy S23, a największą zmianą wydaje się rezygnacja z zaokrąglonych krawędzi na rzecz płaskich. Ten krok ma sprawić, że Galaxy S24 będzie łatwiejszy do trzymania.

Na zdjęciach widzimy widoczną antenę UWB (Ultra-Wideband), czego wcześniej w serii Galaxy S nie widzieliśmy. Jeśli chodzi o wymiary, bazowy Galaxy S24 ma mieć 147 x 70,5 x 7,6 mm, co oznacza subtelne zmiany względem modelu Galaxy S23 (146,3 x 70,9 x 7,6 mm). Tył nadchodzącego flagowca prezentuje potrójny system aparatów ułożony pionowo, co pozostaje bez zmian w porównaniu z wcześniejszymi wersjami.

Wygląd Galaxy S24 ujawniony na miesiące przed premierą Fot. Smartprix x @OnLeaks Wygląd Galaxy S24 ujawniony na miesiące przed premierą Fot. Smartprix x @OnLeaks Wygląd Galaxy S24 ujawniony na miesiące przed premierą Fot. Smartprix x @OnLeaks

Bazowa wersja zmieni się bardziej niż poprzednio

Wcześniej Samsung nie przykładał wielkiej wagi do wersji bazowej Galaxy S, jednak odmienny projekt Galaxy S24 sugeruje zmianę strategii firmy. W obliczu konkurencji ze strony Apple, popularności Xiaomi i innych chińskich marek, Samsung wydaje się zdeterminowany, aby odzyskać dominującą pozycję na rynku.

Sugeruje się, że koreański gigant planuje wprowadzić inne ulepszenia do wersji bazowej Galaxy S24, takie jak wyświetlacz LTPO w całej gamie, a nie tylko w wersji “Ultra”. Po ujawnieniu wyglądu Galaxy S24 nie wykluczone jest to, że wkrótce w sieci pojawią się rendery modeli “Plus” i “Ultra”, podobnie jak miało to miejsce w zeszłym roku.

Źródło: Smartprix