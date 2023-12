Premiera kolejnej generacji smartfonów od Apple dopiero w trzecim kwartale przyszłego roku, a już teraz pojawiają się informacje o tym, że wygląd iPhone 16 będzie różnił się od poprzednich generacji. Zmiany będą duże i tyczyć się będą tyłu i boków urządzenia.

Apple szykuje się do sporych zmian

Seria iPhone 15 na pierwszy rzut oka nie różni się mocno od swojego poprzednika. Zmiany są bardziej kosmetyczne, ponieważ Apple musiało zamienić złącze Lightning na USB typu C, które stało się wymogiem Unii Europejskiej, a także zrezygnowano z przełącznika służącego do wyciszania dźwięków. Ten został zastąpiony przez przycisk akcji, do którego można dopisać określoną funkcję.

Przód i tył smartfona pozostał bez zmian, jeśli chodzi o design. To w przyszłym roku może się zmienić, ponieważ jak mówią najnowsze raporty, wygląd iPhone 16 ulegnie mocnej zmianie. Producent chce dokonać największej rewolucji od premiery iPhone X, kiedy to pokazano popularne wcięcie i nowy układ aparatów!

Wygląd iPhone 16 ulegnie diametralnej zmianie! Mamy zdjęcia! Fot. MacRumors

Wygląd iPhone 16 ulegnie diametralnej zmianie?

Premiera iPhone 16 odbędzie się jak co roku, we wrześniu, dlatego też czeka nas jeszcze ponad dziewięć miesięcy spekulacji i przecieków. Najnowsze z nich mówią, że wygląd iPhone 16 będzie mocno różnił się od poprzednika i wprowadzi on nowy design plecków i układu aparatów.

Przeczytaj także: iPhone 4 SE z baterią z “14”, ale kupisz go przez coś innego

Jak podaje MacRumors, najnowszy iPhone 16 będzie posiadał system aparatów na wyspie, jednak oba obiektywy będą umieszczone w rzędzie i umieszczone pod pojedynczym, długim szkłem. Ma być to połączenie rozwiania, które zadebiutowało z modelem “11” oraz designu iPhone X. Pozycja lampy flash ma pozostać niezmieniona.

iPhone 16 ma mieć inny układ aparatów. Fot. MacRumors

Wygląd iPhone 16 przyniesie nowy przycisk

Przyciski regulacji głośności mają być ze sobą połączone, a nie tak jak dotychczas rozdzielone. Mają być one przyciskami haptycznymi. Z kolei przycisk akcji, który zadebiutował w iPhone 15, ma być większy i sugeruje się, że będzie to rozwiązanie przycisku pojemnościowego. To jednak nie wszystko, ponieważ Apple rozważa wprowadzenie kolejnego nowego przycisku, który zostanie umieszczony na prawej krawędzi telefonu.

Przycisk ten jest jednak rzekomo w fazie testów. Przecieki mówią, że będzie on wyposażony w sensor nacisku, który zostanie dołączony do wcześniej sugerowanego przełącznika “tact-switch”. Wiele mówi się o tym, że przycisk ten będzie mógł służyć jako spust migawki aparatu, jednak na ten moment nie ma konkretnych informacji na temat jego działania. Może on jednak nie trafić do kolejnej generacji smartfona, ponieważ Apple przygotowało również model testowy bez tego rozwiązania.

Zmiany zajdą również na bokach urządzenia. Fot. MacRumors Zmiany zajdą również na bokach urządzenia. Fot. MacRumors

Źródło: opr. wł./MacRumors/Zdjęcia: MacRumors