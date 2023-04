Star Wars Jedi Ocalały to najnowsza i najbardziej rozbudowana do tej pory gra z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Już wkrótce będziemy mogli zagrać Calem Kestisem. W sieci pojawiły się wymagania sprzętowe na komputery. Czy was PC da radę uruchomić ten tytuł?

Oficjalne wymagania Star Wars Jedi Ocalały na PC

Od premiery Star Wars Jedi Ocalały dzielą nas już tylko trzy dni, ponieważ zadebiutuje ona już 28 kwietnia. Tytuł ten zebrał bardzo dobre wczesne recenzje, dlatego też ekscytacja graczy jest bardzo wysoka. Już pierwsza część przygód Cala Kestisa została bardzo dobrze przyjęta, więc oczekiwania względem tej części również są wysokie.

Wymagania Star Wars Jedi Ocalały na PC. Twój komputer da radę?

Gra oczywiście będzie oferowana zarówno na komputery PC, jak i konsole obecnej generacji. Niestety, posiadacze starej generacji konsol będą musieli obejść się smakiem. Jeśli planujecie zakup Star Wars Jedi: Ocalały, to koniecznie zapoznajcie się z oficjalnymi wymaganiami na komputery. Znajdziecie je poniżej:

Star Wars Jedi: Ocalały – wymagania minimalne na PC

System operacyjny : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Procesor : 4 rdzenie / 8 wątków/ Intel Core i7-7700/ Ryzen 5 1400

: 4 rdzenie / 8 wątków/ Intel Core i7-7700/ Ryzen 5 1400 Pamięć : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Karta graficzna : 8GB VRAM/ GTX 1070/ Radeon RX 580

: 8GB VRAM/ GTX 1070/ Radeon RX 580 DirectX : 12

: 12 Miejsce na dysku: min. 130 GB

Star Wars Jedi: Survivor – rekomendowane wymagania na PC

System operacyjny : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Procesor : 4 rdzenie, 8 wątków/ Intel Core i5 11600K/ Ryzen 5 5600X

: 4 rdzenie, 8 wątków/ Intel Core i5 11600K/ Ryzen 5 5600X Pamięć : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Karta graficzna : 8GB VRAM/ RTX2070/ RX 6700 XT

: 8GB VRAM/ RTX2070/ RX 6700 XT DirectX : 12

: 12 Miejsce na dysku: min. 130 GB

Źródło: EA