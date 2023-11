Każdy lubi oszczędności. Jeśli planujesz zakup samochodu, trafiła Ci się fajna promocja. Mam na myśli wyprzedaż 2023 w Oplu. Między innymi możesz zaoszczędzić 10 tysięcy złotych na Corsie, albo nawet 20 tysięcy złotych na crossoverach! Mało tego, Opel obniżył o 40 tysięcy złotych cenę Grandlanda, który dziś jest flagowym modelem we flocie tej marki!

Sprawa wygląda tak. Opel wprowadził już wyprzedaż rocznika 2023. Dzięki temu osoby, które planowały zakup auta, mają świetną okazję na oszczędności. Można uzyskać także nieoprocentowaną pożyczkę 50/50, leasing 100% czy ubezpieczenie w cenie 1% w przypadku samochodów z manualnymi skrzyniami biegów. To jednak nie konie ciekawych ofert jeśli chodzi o rabaty, które przygotował Opel dla klientów.

Wyprzedaż 2023 w Oplu. Możesz zaoszczędzić do 40 tys zł!

Zacznijmy od kompaktów. Jeśli zdecydujesz się na miejską Corsę, będziesz mógł zyskać 10 tysięcy złotych, ponieważ Opel wycenia ją w wyprzedaży na 64 300 zł. Co ciekawe, marka przygotowała dla tego modelu tak zwany pakiet korzyści! Dodam tylko, że jest to bliźniak testowanego przez nas Peugeota 208. Oczywiście, im samochód droższy, tym większy rabat możemy uzyskać. Wystarczy spojrzeć na cenę crossoverów, które są tańsze o 20 tysięcy złotych. Mam na myśli Crosslanda, który został wyceniony na 69900 zł oraz Mokkę, której cena startuje od 90300 zł. Jeśli zdecydujecie się na crossovera ze skrzynią manualną, możecie kupić ubezpieczenie za 1% wartości samochodu!

Przejdźmy do tematu flagowego, największego SUV-a w gamie Opla. Mowa o Grandlandzie, który w przypadku wyprzedaży rocznika można zdobyć za 107 700 zł. A to oznacza obniżkę o 40. tysięcy złotych! Jeśli mielibyście ochotę na model elektryczny, a Opel ma takowe w przypadku Corsy i Mokki, będziecie mogli liczyć na 33 tysiące złotych rabatu, nie wliczając w to wsparcia rządowego programu o nazwie “Mój elektryk“! Robi się więc naprawdę ciekawie, jeśli chodzi o cenę takiego samochodu.

Opel Astra taniej o 25 tysięcy złotych!

Myślisz – samochód rodzinny i służbowy. Mówisz – Opel Astra. Oczywiście, że tak. Popularny w Polsce samochód również można kupić w atrakcyjnej cenie. Przykładowo jeśli będziecie chcieli kupić ten model w wariancie hatchback, możecie zyskać 25000 zł, ponieważ cena startuje od 89800 zł. Z kolei kombi Sports Tourer jest tańszy o 19000 złotych. W tym przypadku cena wynosi 99800 zł. Co ciekawe, nawet topowa odmiana, czyli Astra GSe jest objęta promocją. Możemy zyskać 30 tysięcy złotych, ponieważ cena startuje od 17400 zł. Tak jak w przypadku Mokki i Crosslanda, jeśli wybierzemy wariant z manualną skrzynią, możemy liczyć na ubezpieczenie w wysokości 1% wartości samochodu.

Coś mi się wydaje, że marka tak mocno promuje rabaty na ubezpieczenie w przypadku “manuala”, ponieważ… niewielu jest chętnych na ten rodzaj skrzyni. Nie dziwię się. Sam bym zdecydowanie celował w znacznie wygodniejszy automat. Szczegóły wszystkich działań promocyjnych marki, rzecz jasna w salonach i na stronie Opel.